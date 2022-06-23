نجيب ميقاتي.. رجل أعمال شكل الحكومة اللبنانية 4 مرات

ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، في تقرير لها، أن تكليف نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة اللبنانية، اليوم، هو التكليف الرابع له بتشكيل الحكومة في تاريخه السياسي، الثاني على التوالي، في ظل أزمات اقتصادية ومالية واجتماعية ومعيشية لم يشهدها لبنان من قبل.

وأسفرت الاستشارات النيابية الملزمة بين رئيس الجمهورية ميشال عون، والكتل النيابية والمستقلين بمجلس النواب اللبناني، أسفرت، اليوم، عن إعادة تكليف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بتشكيل الحكومة الجديدة بعدما حصل أغلبية الأصوات بواقع 54 صوتًا.

وميقاتي من أبرز رجال الأعمال في عالم الاتصالات، وهو من مواليد 24 نوفمبر عام 1955 وأكمل دراسته في الجامعة الأمريكية في بيروت، وتابع دراساته العليا بإحدى جامعات فرنسا وجامعة هارفرد في أمريكا.

نجيب ميقاتي.. تاريخ من العمل الحكومي بدأ بتولي وزارة النقل

ويمتلك رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي، تاريخًا طويلاً من العمل السياسي الحكومي والنيابي، حيث تولى حقيبة وزارة الأشغال العامة والنقل في ثلاث حكومات متعاقبة ما بين عامي 1998 و2004، حيث شغل المنصب في حكومة رئيس الوزراء الأسبق سليم الحص، ثم شغل نفس المنصب في حكومتين لرئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري.

اختيار ميقاتي لتشكيل الحكومة عقب اغتيال الحريري

وعقب اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري عام 2005، تم اختيار نجيب ميقاتي لتشكيل حكومة تشرف على الانتخابات النيابية في وقت عصيب مرت به البلاد، وبالفعل قاد حكومة لمدة 3 أشهر من 19 أبريل 2005 وحتى 19 يوليو من العام ذاته، ونظمت حكومته انتخابات ديمقراطية نزيهة في موعدها في شهر مايو من العام نفسه دون أن يشارك فيها ميقاتي كمرشح التزاما بالحياد.

ميقاتي عضوا بمجلس النواب اللبناني بين عامي 2009 وعام 2018

وأعيد انتخاب ميقاتي لعضوية مجلس النواب اللبناني عامي 2009 وعام 2018 عن مدينة طرابلس التي مثلها داخل مجلس النواب حتى 21 من شهر مايو الماضي، وامتنع عن خوض الانتخابات النيابية التي أجريت مايو الماضي لإفساح المجال أمام وجوه جديدة، والتزاما من جانبه بالحياد، حيث كانت حكومته المسئولة عن إجراء الانتخابات.

وقد أعيد تكليف ميقاتي بتشكيل الحكومة في 13 يونيو 2011 بعد حصوله في الاستشارات النيابية الملزمة على 68 صوتًا من بين 128 نائبًا، ثم قدم استقالة حكومته في 23 مارس 2013، وتابع مهامه كرئيس لحكومة تصريف الأعمال حتى 15 فبراير 2014.

ميقاتي رئيسا للحكومة بعد 13 شهرا من الفراغ الحكومي

وبعد 13 شهرا من الفراغ الحكومي بسبب الخلافات السياسية التي أدت لاعتذار رئيسين مكلفين عن تشكيل الحكومة، تم تكليف ميقاتي بتشكيل الحكومة للمرة الثالثة في تاريخه بعد أن حصل على 72 صوتا من بين 107 أصوات في الاستشارات النيابية التي أجريت في 26 يوليو الماضي.

واستمرت حكومة نجيب ميقاتي تلك قرابة 8 أشهر حققت فيها خطوات هامة أبرزها إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، والتوصل لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي حول ما عُرف خطة تعافي لبنان، وذلك قبل أن تتحول إلى مهمة تصريف الأعمال في 22 مايو الماضي بعد اعتبارها مستقيلة مع تولي مجلس النواب الجديد مهامه.

حكومة محدودة المدة برئاسة ميقاتي مرة أخرى

وتعد الحكومة التي يتولى ميقاتي حاليًا مهام تشكيلها محدودة المدة، إذ تعتبر الحكومة مستقيلة بمجرد تولى رئيس جديد للجمهورية خلفًا للرئيس الحالي ميشال عون، الذي تنتهي ولايته في 31 أكتوبر المقبل.