حبس عاطل 3 سنوات لاتهامه بسرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي في الإسكندرية 

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة عاطل بالسجن حضوريا 3 سنوات وغيايبًا 7 سنوات لآخرين، بتهمة سرقة مهمات ومرافق الصرف الصحي، لما له من ضرر على الصالح العام.

جاء الحكم برئاسة المستشار إسماعيل عطية محمد رئيس المحكمة، في القضية التي حملت رقم 4280 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة برج العرب، بتلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة برج العرب، يفيد بقيام تشكيل عصابي بغرض سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي.

هروب اثنين من المتهمين

وأفادت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب غرب الإسكندرية، بأنه أثناء مرور الدورية الأمنية أبصرت القوة قيام المتهمين وبحوزتهم دراجة بخارية، فتوجهت إليهم القوة وهرب اثنين آخرين وهما كل من «ف.ف.ع» و «ا.ع.ال»، بينما تم ضبط المتهم الثالث وهو «ف.م.ص»، وبتفتيش الدراجة البخارية، تم العثور على 3 أغطية خاصة ببالوعات الصرف الصحي، و«عتلة» حديدية تستخدم في أعمال سرقة أغطية البالوعات.

المتهم يعترف بارتكاب الواقعة

بمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة مع كل المتهمين الهاربين، وأنهم كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة أغطية الصرف الصحي.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق مع المتهم، وقررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهم والهاربين أيضًا.

فيما ناشدت شركة الصرف الصحي الحفاظ على مهماتها في الشوارع، كونها مال عام وما يتم من سرقة يضر الجميع ويؤثر على الصالح العام، فيما أكدت على اتخاذها الإجراءات القانونية اللازمة لكل من تسول له نفسه المساس بتلك المرافق.