جنايات الإسكندرية تقضي بسجن عامل نظافة لمدة 25 عاما لقتله جاره

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، مجمع الدخيلة، برئاسة بالسجن المؤبد للمتهم «م.إ.م» عامل نظافة، لاتهامه بقتل المجني عليه «ال.م.ال».

جاء حكم محكمة جنايات الدخيلة بمجمع الدخيلة، برئاسة المستشار شوقى إبراهيم الزقم رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد هيثم عزت مزيد، والمستشار محمد أحمد على سالمان، والمستشار محمود سلامة شرف الدين، في القضية التي المقيدة برقم 16969 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة المنشية.

عامل نظافة ينهي حياة جاره بسلاح أبيض

وتعود أحداث تلك الواقعة التي تجرد فيها المتهم من الإنسانية بإنهاء حياة جاره، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنشية بقيام المتهم بطعن المجني عليه بسلاح أبيض، ما أودى بحياته بدائرة القسم.

مشاجرة قبل ارتكاب الجريمة

وبحسب ما كشفته تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنشية، إنه على إثر خلاف سابق بين المتهم «م.أ.م» عامل نظافة، وبين المجني علية «ا.م.ا» نشبت مشاجرة بينهم في الشارع محل سكنهما، وتم فضها بمعرفة الأهالي، ثم تجددت واستعان الأخير بسلاح أبيض «سكين» ليطعن المجني عليه طعنه واحده، من الناحية اليسرى للعنق، ثم فر مسرعا تاركًا جاره في حالة يرثى لها، نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أنه توفى بعد ذلك.

وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهم على النيابة قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المتقدم على المتهم.