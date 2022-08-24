التعليم: بدء تقديم تظلمات نتيجة طلاب الدبلومات الفنية الدور الثاني

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء تقديم طلبات التظلمات للطلاب المتضررين من نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2022 في امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي)، بداية من اليوم الأربعاء ولمدة أسبوع وحتي يوم 31 أغسطس الجاري.

بدء تظلمات الدبلومات الفنية الدور الثاني 2022.. لمدة أسبوع

وقالت وزارة التربية والتعليم، في خطاب مرسل للمديريات التعليمية، تبدأ التظلمات من اليوم التالي لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية الدورالثاني 2022، وذلك وفقا للضوابط الواردة في ذات القرار رقم 293، إذ يتقدم الطلاب بطلب للاطلاع في موعد غايته 7 أيام بدلًا من 15 يومًا (للدور الثاني).

وذلك بعد موافقة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على تعديل بعض ضوابط القرار الوزاري رقم 393 بتاريخ 9 يوليو 2019 بشأن تنظيم ضوابط الاطلاع على أوراق الإجابة للطلبة المتضررين من نتائجهم.

سداد 100 جنيه لكل مادة لحساب صندوق دعم المشروعات

وأضافت وزارة التربية والتعليم في خطابها المرسل، يتم سداد مبلغ 100 جنيه، لكل مادة لحساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية من خلال الهيئة القومية للبريد وشركة فوري.

وأشارت وزارة التعليم، أنَّه بناء على اعتماد وزير التربية والتعليم نتيجة امتحانات طلبة الدبلومات الفنية للدور الثاني للعام الدراسي 2021- 2022، أنَّه قد تمّ تسليم النتيجة للإدارات التعليمية والمدارس بتاريخ 23 أغسطس 2022، مؤكداً أنَّه يتمّ السماح للطلاب بالتقدم بالتظلمات والاطلاع اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس 2022 وحتى يوم الأربعاء الموافق 31 أغسطس 2022 طبقًا لضوابط القرار الوزاري.