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لينك نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2022.. نسبة النجاح 91.27%

كتب:

أميرة فكري
04:55 م | الثلاثاء 23 أغسطس 2022
الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

لينك نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2022 جميع التخصصات «زراعي - صناعي - تجاري - فندقي» بنظاميها الثلاث والخمس سنوات على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك بعد اعتمادها من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بنسبة نجاح 91.27%. 

لينك نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2022

وللحصول على نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2022 لجميع النوعيات للشهادات الأربعة «دراسة نظامية – دراسة بنظام التعليم المزدوج – دراسة بنظام الإعداد المهنى» من خلال الخطوات التالية: 

- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم «بوابة مركز المعلومات».

- الضغط علي نتيجة طلاب الدبلومات الفنية 2022 الدور الثانـي.

- إدخال رقم جلوس الطالب.

- الضغط على عرض النتيجة. 

نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2022.. 100% نسبة النجاح بمدارس التكنولوجيا

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نسب النجاح في نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2022، في النظامين والشهادات الـ 4، وهي: 

- نسبة النجاح في نظام 5 سنوات 96.79 % بانخفاض مقداره 0.51% عن العام الماضي.

- نسبة النجاح في نظام 3 سنوات 92.01% بزيادة مقدارها 0.20% عن العام الماضي.

- نسبة النجاح في نظام 3 سنوات 95.14% بانخفاض مقداره 0.22% عن العام الماضي.

- نسبة النجاح في نظام 3 سنوات 95.10% بمشاركة ممثلي سوق العمل في عملية التقييم.

- نسبة النجاح في نظام 3 سنوات بمدارس التكنولوجيا التطبيقية 100%.

- نسبة النجاح في نظام 3 سنوات 86.44% بزيادة مقدارها 3.06% عن العام الماضي.

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