«التعليم» تعلن رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2022، بعد اعتمادها من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة بنسبة نجاح «91.27%».

رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2022

قالت الوزارة، يستطيع طلاب الدبلومات الفنية التخصصات «صناعي- زراعي- تجاري- فندقي»، النظامين «3 سنوات- 5 سنوات»، الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2022 علي هذا الرابط بالموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الفني.

وأوضحت وزارة التعليم، أن نسبة النجاح في نتيجة الدبلومات الفنية نظام 5 سنوات 96.79% بانخفاض مقداره 0.51 % عن العام السابق، لافتا إلى أن عدد الطلاب الذين حضروا الامتحان 3430 طالبا من 4 شهادات «دراسة نظامية- دراسة بنظام التعليم المزدوج- دراسة بنظام الإعداد المهني».

نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2022.. نسبة نجاح الثلاث سنوات

ونسبة نجاح نظام الثلاث سنوات سنوات 92.01% بزيادة مقدارها 0.20% عن العام السابق في «دراسة نظامية- دراسة بنظام التعليم المزدوج- دراسة بنظام الإعداد المهني»، مشيرا إلى أن عدد الطلاب الذين حضروا الامتحان 180580 طالبا.

وأكدت «التعليم»، أن نسبة النجاح في نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني نظام 3 سنوات، نظام التعليم والتدريب المزدوج، وأن عدد الطلاب الذين حضروا الامتحان، بلغ 2615 طالبا «4 شهادات»، بنسبة نجاح 95.14% بانخفاض مقداره 0.22% عن العام السابق، وبالنسبة للبرامج المطورة وفق منهجية الجدارات، بلغ عدد الطلاب الذين حضروا الامتحان 2675 طالب «4 شهادات» بنسبة نجاح 95.10% «بمشاركة ممثلي سوق العمل فى عملية التقييم».

وبالنسبة لنظام التكنولوجيا التطبيقية نظام 3 سنوات، قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدد الطلاب الذين حضروا امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني 2022، 380 طالبا «3 شهادات» بنسبة نجاح 100%.