التعليم تعلن ضوابط تظلمات الدبلومات الفنية 2022.. تبدأ غدا

أصدرت لجنة الإدارة المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، خطابا هام، لمشرفو عموم امتحانات الدبلومات الفنية ورؤساء لجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية «صناعي- زراعي- تجاري- فندقي»، موضحة أنه في ضوء موافقة الدكتور الوزير علي تعديل بعض ضوابط القرار الوزاري رقم (293) بتاريخ 9/ 7/ 2014، بشأن تنظيم ضوابط الاطلاع على أوراق الإجابة للطلبة المتضررين من نتائجهم في امتحان شهادة إتمام الدراسة بالدبلومات الفنية والتي تضمنت ما يلي:

ضوابط الاطلاع على ورق الإجابة

- يتقدم بطلب للاطلاع في موعد غايته خمسة عشر يوما بدلا من ثلاثون يوما (للدور الأول)، وسبعة أيام بدلا من خمسة عشر يوما (للدور الثاني) تبدأ من اليوم التالي لإعلان النتيجة وذلك وفقا للضوابط الواردة في ذات القرار رقم (293) المشار إليه بعالية.

إجازة عيد الأضحى المبارك

- سداد مبلغ (مائة جنيه) لكل مادة لحساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية من خلال الهيئة القومية للبريد وشركة فوري.

ونظرا لوجود إجازة عيد الأضحي المبارك أثناء فترة التظلمات لذا يتم حساب الخمسة عشر يوما أيام فعليـة بـدون الاجازات علي أن يبدأ الاطلاع اعتبارا من يوم الثلاثاء 5/ 7/ 2022، حتي الثلاثاء الموافق 26 من الشهر ذاته.