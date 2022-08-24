الصحة: توزيع 22 جهاز أشعة وسونار على المستشفيات خلال يوليو الماضي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، توفير 22 جهاز أشعة بمختلف أنواعها، وسونار وتوزيعها على المستشفيات بمختلف محافظات الجمهورية، خلال يوليو الماضي، لتحسين ورفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة للمريض المصري.

رفع كفاءة الخدمات الطبية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّه جرى توريد جهازين أشعة X-RAY لمستشفيى حميات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وفرشوط بمحافظة قنا، مضيفًا أنّه جرى توريد جهازين سونار لمستشفيي الشيخ زايد التخصصى بمحافظة الجيزة، وشرم الشيخ الدولي بمحافظة جنوب سيناء، لرفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

حصر احتياجات أجهزة الأشعة

وتابع عبدالغفار، أنّه يتم المرور على جميع المستشفيات لحصر احتياجات أجهزة الأشعة بمختلف أنواعها داخل أقسام الأشعة بصفة دورية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيرها، لافتًا إلى أنّ المرور على محافظة مرسى مطروح أسفر عن تشغيل 16 جهاز أشعة مقطعية بمستشفى رأس الحكمة، إضافة إلى تركيب جهاز رنين مغناطيسي وجهاز قسطرة قلبية بمستشفي العلمين.

من جانبه، أشار الدكتور محمد فوزي، مستشار الوزير للأشعة، إلى أنّه جرى الكشف على 470 مواطنًا من خلال وحدة الأشعة المقطعية المتنقلة، وجرى الدفع بها منذ بداية الشهر الحالي لتغطية محافظة مطروح، وتستمر لحين الإنتهاء من فترة المصايف والإجازات، وذلك ضمن خطة التأمين الطبي لصيف 2022.