وزير الصحة يُشيد بجودة الخدمات الطبية بمستشفى أبوقير التخصصي

أشاد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، بمستشفى أبو قير التخصصي التابع للهيئة العامة للتأمين الصحي (فرع شمال غرب الدلتا)، بمحافظة الإسكندرية.

عبدالغفار يوجه برفع كفاءة أسرّة مستشفى أبوقير التخصصي بالنظام الفندقي

جاءت زيارة وزير الصحة، لـ مستشفى أبوقير التخصصي، اليوم السبت، ضمن جولة تفقدية للمنشآت الطبية بمحافظة الإسكندرية، لمتابعة العمل بالقطاع الصحي، التي رافقه خلالها الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور عناني إسماعيل القائم بأعمال مدير مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إنَّ وزير الصحة استمع إلى شرح تفصيلي حول الهيكل الوظيفي للمستشفى المبني على مساحة 4200 متر مربع، ويتكون من مبنى رئيسي و2 مبنى فرعي، بسعة إجمالية 225 سرير، تشمل أقسام (الاستقبال، والداخلي، والعناية المركزة، والحضانات، وغرف العمليات، والغسيل الكلوي).

مستشفى أبو قير يخدم 3.2 مليون مواطن

وأضاف «عبدالغفار» أنَّ وزير الصحة أكّد أهمية المستشفى من حيث الموقع الجغرافي، إذ يخدم 3.2 مليون مواطن من سكان محافظة الإسكندرية، و362 ألف و622 مواطن من سكان محافظة مطروح، فضلا عن 3.6 مليون منتفع من الخدمات الصحية للتأمين الصحي، ويصل متوسط إشغال الأسرة شهريًا إلى 71%، بينما يزيد متوسط عدد العمليات الجراحية الشهرية عن 600 عملية جراحية.

ونوه إلى أنَّ وزير الصحة تفقد الأقسام الداخلية للمستشفى، وغرف إقامة المرضى للاطمئنان على حالتهم الصحية والتأكّد من رضائهم عن جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم، مضيفا أن الوزير تابع انتظام القوى البشرية، وتأكّد من توافر مخزون استراتيجي من الأدوية وأكياس الدم بجميع الفصائل والبلازما، كما اطمأن على توافر القوى البشرية بجميع التخصصات الطبية، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الصحية على مدار 24 ساعة.

وأشار إلى أنَّ وزير الصحة وجه برفع كفاءة وتطوير أسرّة أقسام الرعايات المركزة والغرف الداخلية بالنظام الفندقي، وذلك لضمان حصول المواطن على أفضل خدمة طبية فندقية، كما وجه بتطوير ورفع كفاءة المستشفى بالتجهيزات غير الطبية.

وأوضح «عبدالغفار»، أنَّ هيئة التأمين الصحي بالمحافظة، قدمت خدمات الفحص الطبي لـ745 ألف طالب، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن أمراض السمنة والأنيميا والتقزم، علاوة على فحص مليون و729 ألف طالب ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن فيروس «سي» بين طلاب المدارس الإعدادية، إضافة إلى تسريع 94% من القرارات الخاصة بالعمليات الجراحية وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمنع قوائم الانتظار، وفحص 120 سيدة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة.