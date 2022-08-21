وزير الصحة يتفقد قسم الأشعة المقطعية الجديد بمستشفى صدر المعمورة

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، قسم الأشعة المقطعية الجديد بمستشفى صدر المعمورة في محافظة الإسكندرية، وذلك بعد انتهاء أعمال الإنشاء والتطوير، مؤكّدا أنَّ المستشفى، يخدم سكان محافظات (الإسكندرية، مطروح، البحيرة) في الأمراض الصدرية والدرن.

وزير الصحة يؤكد أهمية قسم الأشعة المقطعية الجديد في تشخيص الأمراض الصدرية

يأتي ذلك ضمن جولة وزير الصحة التفقدية للمنشآت الصحية، بمحافظة الإسكندرية، لمتابعة سير العمل بالمنظومة، والاطلاع على معدلات التنفيذ في أعمال الإنشاء والتطوير ورفع الكفاءة، وتذليل أي عقبات تواجه سير العمل بالقطاع الصحي.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أنَّ وزير الصحة تفقد أقسام (العلاج الطبيعي، وعناية القلب، والمناظير، والعناية العامة)، كما حرص على تفقد غرف إقامة المرضى في القسم الداخلي للتأكد من تلقيهم كافة أوجه الرعاية الصحية.

وزير الصحة يطلع على معدلات تطوير 4 أقسام داخلية

وأضاف «عبدالغفار» أنَّ وزير الصحة اطلع على معدلات التطوير ورفع الكفاءة في 4 أقسام داخلية تشمل (وحدة المناظير، وحدة الاستشارات عن بُعد، وحدة مناظير الشعب الهوائية بمعدل 25 منظارًا شهريًا، إدخال تحليل كوانتيفيرون لتشخيص الدرن).

يُذكر أنَّ المستشفى يخدم 2 مليون مواطن من أصحاب الأمراض الصدرية، ويبلغ المتوسط الشهري لعدد العمليات الجراحية 22 عملية، فيما يتردد على قسم الاستقبال أكثر من 8 آلاف مواطن شهريا، علاوة على تقديم خدمات الفحص الطبي لما يزيد على 1000 مواطن من خلال العيادات الخارجية.

رافق وزير الصحة خلال جولته الدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور عناني إسماعيل القائم بأعمال مدير مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الإسكندرية، والدكتور وجدي أمين مدير عام الإدارة العامة للأمراض الصدرية، والدكتورة ميرفت السيد وكيل مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة.