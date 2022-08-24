تعرف على القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ومانشستر سيتي الليلة

ينتظر الملايين من عشاق كرة القدم العالمية، المباراة الودية الليلة، بين فريقي برشلونة ومانشستر سيتي، وتشهد محركات البحث عمليات موسعة لمعرفة القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ومانشستر سيتي، المقرر أن تقام الليلة.

وفي إطار حرص «الوطن» على متابعة الملف الرياضي بشكل كبير، ورصد كل جديد فيه، وتوفير ما يبحث عنه القراء من محبي كرة القدم المصرية والعربية والعالمية، نرصد من خلال السطور التالية القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ومانشستر سيتي الليلة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ومانشستر سيتي

تقام مباراة برشلونة ومانشستر سيتي الودية، على ملعب «الكامب نو»، حيث جرى تخصيص جميع إيراداتها المالية لعلاج مرض الضمور العضلي، وتنقل شبكة قنوات بين سبورت القطرية المباراة المرتقبة، التي حصلت على حقوق النقل في منطقة شمال أفريقيا.

تردد قناة بين سبورت 1

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11013.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة بين سبورت 2

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

ومن المقرر أن تذاع المباراة في تمام التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف مساء بتوقيت الرياض، وقطر، وفي تمام الحادية عشرة والنصف مساء، بتوقيت الإمارات العربية وسلطنة عمان.