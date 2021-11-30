حصلت مجموعة قنوات beIN SPORTS، على حق بث مباريات كأس العرب على قنواتها المفتوحة، الأمر الذي جعل عشاق الدائرة المستديرة، يبحثون عن تردد قناة بين سبورت 1و2 المفتوحة، الناقلة لمباريات كأس العرب، لمتابعة تلك المباريات في المنزل، دون أن يكون هناك حاجة إلى الذهاب إلى المقاهي لمشاهدة مباريات كأس العرب.

وترصد «الوطن»، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة، تردد قناة بين سبورت 1و2 المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العرب، التي جاءت كالتالي:

تردد قناة بين سبورت 1 المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العرب

يمكن متابعة مباريات كأس العرب على قنوات بين سبورت 1 المفتوحة، من خلال متابعتها على التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11013.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة بين سبورت 2 المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العرب

يمكن متابعة مباريات كأس العرب على قنوات بين سبورت 2 المفتوحة، من خلال متابعتها على التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

استعدادات المنتخب لمباريات كأس العرب

ويستعد منتخب مصر، لبدء مباريات كأس العرب، التي انتهى اليوم الثلاثاء من التدريبات الخاصة به، بقيادة المدير الفني للمنتخب كارلوس كيروش، استعدادا لمباراة المنتخب اللبناني غدا الأربعاء.

وينتظر عشاق منتخب مصر، مباراة المنتخب المصري ضد المنتخب اللبناني، المقرر إقامتها غدا الأربعاء في تمام الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة، تكون تلك بداية مباريات المنتخب في كأس العرب، ضمن المجموعة الرابعة لبطولة كأس العرب 2021، وتنطلق البطولة اليوم بـ4 مباريات، تجمع كلا من تونس وموريتانيا، والعراق وعمان، وقطر والبحرين، والإمارات وسوريا.