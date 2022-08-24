الحكومة تنفي منح الدرجة الكاملة للطلاب بامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن منح الطلاب الراسبين في امتحانات شهادة الثانوية العامة 2021/2022، في امتحان الدور الثاني، موضحا أنّه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي أكدت بدورها ما تردد جملة وتفصيلا.

امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بحسب بيان عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنّه لا صحة لمنح الطلاب الراسبين بامتحانات شهادة الثانوية العامة لعام 2021/2022 الدرجة الفعلية في امتحان الدور الثاني، وأنّه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على أنّه يسمح للطلاب الراسبين في مادة أو مادتين أو الذين تغيبوا دون عذر بامتحانات الدور الأول، دخول امتحانات الدور الثاني لتلك المواد حسب قواعد الدور الثاني والتي تنص على حصول الطالب على 50% من درجة المادة.

وتابعت الوزارة، أنّه يتم منح الدرجة الفعلية الكاملة للطلاب الذين تغيبوا عن امتحانات الدور الأول بعذر مقبول، وتقدموا بطلب لتأجيل الامتحان للدور الثاني بالدرجة الفعلية، وذلك وفقا للإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، مُهيبة بالطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من المصادر الرسمية للوزارة.

نص مادة امتحانات الثانوية العامة في قانون التعليم

وفي سياق متصل، تنص المادة 28 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته، والمتعلقة بامتحانات الثانوية العامة على أنّه «لكل طالب رسب بالدور الأول في مادة أو مادتين على الأكثر أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه بالدور الثاني، بحيث لا يحصل الطالب فيما رسب فيه على أكثر من 50% من النهاية الكبرى للمادة».

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