«العربية»: اشتباكات بين الجيش الإثيوبي وقوات إقليم تيجراي في «كوبو»

وقعت اشتباكات بين الجيش الإثيوبي، وقوات إقليم تيجراي في بلدة كوبو، على حدود الإقليم، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل عنها قبل قليل، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وخلال أغسطس الحالي، سلّمت الحكومة الإثيوبية مقترح سلام إلى الاتحاد الأفريقي بشأن إقليم تيجراي، يحث على ضرورة التوقيع الفوري على اتفاق شامل لوقف إطلاق النار مع متمردي الإقليم.

النزاع بين الجيش الإثيوبي وجبهة تحرير تيجراي

وبدأ القتال بين الجيش الإثيوبي وقوات جبهة تحرير تيجراي في نوفمبر 2020، بعد خلاف اندلع بين الجبهة والحكومة، منذ تولي آبي أحمد رئاسة وزراء إثيوبيا، وكانت جبهة تحرير تيجراي تقود المشهد السياسي في إثيوبيا.