وزير الخارجية الروسي يصل إلى إثيوبيا (فيديو)

ذكرت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية، أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وصل إلى إثيوبيا في إطار جولته الإفريقية التي يجريها والتي تستغرق 5 أيام.

استقبال وزير الخارجية الروسي

ووفقًا لـ«روسيا اليوم»، نشرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا مشاهد من الطائرة لاستقبال وزير الخارجية الروسي في إثيوبيا.

علاقات إفريقية طويلة الأمد

وفي مقابلة مع وكالة «نوفوستي» في وقت سابق، قال إن روسيا لديها علاقات طويلة الأمد وجيدة مع إفريقيا، منذ أيام الاتحاد السوفيتي.

وأضاف لافروف أن موسكو تعمل بنشاط في السنوات الأخيرة على استعادة موقعها في القارة، مشيرا إلى أن هذا النهج تشاركها فيه الدول الإفريقية.