«القومي للبحوث» يوقّع بروتوكولا لمعالجة الصرف الصحي والصناعي لمواجهة تغير المناخ

استعرض الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمد هاشم، رئيس المركز القومي للبحوث، بشأن توقيع المركز بروتوكول تعاون مع شركة الصرف الصحي بالإسكندرية؛ بهدف تبادل الإمكانات والخبرات المتاحة في المجالات البحثية والتكنولوجية المختلفة بين الجانبين.

استراتيجية لمعالجة الصرف الصحي والصناعي

ويهدف البروتوكول إلى التعاون بين الجانبين، لتنفيذ استراتيجية التكنولوجيا المتقدمة لمعالجة الصرف الصحي، والصناعي، ومعالجة المياه، وإعادة الاستخدام الآمن لها، وإنتاج طاقة بديلة، والحد من تأثيرات التغيرات المناخية، لضمان مستقبل أكثر استدامة، والاستفادة من الأجهزة والأدوات المعملية وأجهزة القياس والمعايرة المتوفرة لدى الطرفين في أعمال البحوث والتطوير.

توفيق الأوضاع البيئية للمحطات والمنشآت الصناعية

كما يستهدف بروتوكول التعاون دراسة توفيق الأوضاع البيئية للمحطات والمنشآت الصناعية، وتطبيق برامج السلامة والصحة المهنية والبيئية في المحطات والمصانع المختلفة، وكذلك حساب البصمة الكربونية وتأثيرها على التغيرات المناخية، إضافة إلى إعداد الدورات التدريبية المتخصصة، ورفع الكفاءة والوعي البيئي.

رصد التحكم في الانبعاثات الغازية

وأشار الدكتور محمد هاشم، إلى أنّ مجالات التعاون ستشمل قياس ورصد التحكم في الانبعاثات الغازية، ومستوى الضوضاء، مضيفًا أنّ المركز يقوم بالبحث العلمي والتطوير ليس في جمهورية مصر العربية فقط، ولكن على مستوى القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط بأسرها، وذلك في مجالات الزراعة، والصناعة، والصحة، والبيئة، ونقل التكنولوجيا، والطاقة، والعلوم الأساسية، وسائر المقومات الرئيسية للاقتصاد القومي في نطاق السياسة العامة للدولة.

من جانبه، أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية، أنّ التعاون وفقًا للبروتوكول سيمتد ليشمل المجالات البحثية، والعلمية، والاستفادة من الطاقات البشرية، والمراكز البحثية والاستشارية؛ لعمل الدراسات والتصميمات، وتقديم حلول فنية منخفضة التكاليف، مشيرًا إلى اهتمام الشركة القابضة بملف البحوث والتطوير، والتعاون مع الجهات البحثية العلمية المتخصصة لتطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، مشيدًا بالتعاون مع المركز القومي للبحوث والذى يعد من أكبر التجمعات العلمية متعددة التخصصات.

وقع البروتوكول، الدكتور محمد هاشم، رئيس المركز القومي للبحوث، واللواء مهندس محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للصرف الصحي والعضو المنتدب.

شهد فعاليات توقيع البروتوكول، ممدوح معوض نائب رئيس المركز القومي للبحوث لشئون المشروعات البحثية، ود. حسين درويش نائب رئيس المركز للشؤون الفنية، والدكتور عبدالحميد عوض عميد معهد بحوث البيئة بالمركز، والدكتورة إيناس أبو طالب أستاذ البيئة وتكنولوجيا المعالجة والمشرف على المشروعات المُنفذة وفقًا للبروتوكول.