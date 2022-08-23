«التعليم العالي»: لا يوجد توزيع جغرافي يلزم الطلاب بجامعة أهلية معينة

قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة عرضت على موقعها الإلكتروني أشكالا توضيحية عديدة لطلاب الثانوية العامة لتسهيل الالتحاق بالكليات المختلفة، والتعرف بكل البرامج المقدمة في مختلف الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الجامعات الأهلية لها تنسيق مستقل عن الجامعات الحكومية، حيث تتيح للطلاب الذين لم يحالفهم التوفيق لدخول الكليات والجامعات الحكومية بسبب مجموعهم.

سبب قلة أعداد الطلاب في البرامج التعليمية

وأضاف «عبدالغفار» خلال مداخلة في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن كل برنامج دراسي في الجامعات الأهلية يضم 250 طالبا لذا فإنها لن تكون مثل الجامعات الحكومية.

وتابع أن محدودية عدد الطلاب ميزة تنافسية، إذ أنه لا يوجد توزيع جغرافي يجبر الطلاب على الالتزام بجامعة أهلية معينة أو برنامج دراسي معين، ولكن الطالب هو صاحب حق الاختيار، منوها في الوقت نفسه إلى أنه حتى الآن ممنوع انتقال الطالب من جامعة أهلية إلى جامعة أهلية أخرى.

تسهيل التعليم على الطلاب

وأوضح عادل عبدالغفار، أن اللجان التعليمية المختصة منعت أيضًا التحويل من الجامعات الخاصة إلى «الأهلية»، لعدم تفريغ الجامعات الخاصة، ولكي يتوافر طلاب في كل نوع من الجامعات بحسب الطريقة المخصصة للدخول من أجل تحقيق العدالة بين الطلاب، متابعًا: «كلما قل عدد الطلاب في البرامج الدراسية في الكليات، تكون جودة التعليم أعلى، وهذا ما نسعى إليه من خلال الجامعات الأهلية».

ولفت إلى أن وزير التعليم العالي زار عددا من الجامعات الخاصة والحكومية، اليوم، في بني سويف من أجل متابعة سير قبول الطلاب بشكل منتظم، ومصر بها الآن طفرة في الجامعة الخاصة «كان في مطالبات بإننا نستوعب الطلاب المصريين اللي بيسافروا يشتغلوا بره، وعشان كده خصصنا فروعا عالمية للجامعات الدولية في العاصمة الإدارية.. بيجي لنا التماسات من طلاب كتير بيكونوا مش عارفين يستمروا في الكليات الخاصة، والجامعات أتاحت للطلاب وفقا لشريحتهم الاقتصادية إمكانية التعلم في الجامعات الأهلية».