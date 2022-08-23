وزير التعليم العالي يفتتح الملعب الخماسي في جامعة بني سويف «بركل الكرة»  

افتتح الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ملعب جامعة بني سويف الخماسي، بعد تطويره إلى نجيل صناعي على أعلى مستوى وتزويده بكافة الخدمات لخدمة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، بحضور الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ونواب رئيس الجامعة.

وزير التعليم العالي يمازح الحكم الدولي السابق محمد فاروق

وركل وزير التعليم العالي الكرة في افتتاح الملعب مع الكابتن محمد فاروق الحكم الدولي السابق، مدير عام رعاية الشباب الحالي بالجامعة، أعقبها تفقد الوزير ورئيس الجامعة ومحافظ بني سويف أعمال التطوير التي تم تنفيذها بالملعب التي شملت تنجيل الملعب بنجيل صناعي ورفع كفاءته وتزويده بكشافات للإضاءة.

وأشاد وزير التعليم العالي بالإمكانات التي حرصت جامعة بني سويف على توفيرها داخل الملعب، حرصًا على سلامة من يمارسون كافة الأنشطة على هذا الملعب، مؤكدًا أن التطوير يأتي في إطار الخطة التي يتم تنفيذها مع وزارة الشباب والرياضة لتطوير كافة الإنشاءات الرياضية والبنية التحتية داخل الجامعات المصرية لخدمة الأنشطة الرياضية.

رئيس جامعة بني سويف: تكلفة تطوير الملعب بلغت مليون جنيه

وقال الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، إن تكلفة تطوير الملعب بلغت مليون جنيه بعد تغيير الأرضية بالكامل وتزويده بمقاعد للأجهزة الفنية والبدلاء، وذلك لحرص الجامعة على تطوير الأنشطة الاجتماعية والرياضية وتطوير البنية الأساسية للملاعب لتقديم الخدمات المتنوعة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، مؤكداً أن دور الجامعة لا يقتصر على التعليم فقط، بل يمتد دورها إلى محور مهم وهو الأنشطة الطلابية التي تمثل مصنعاً للموهوبين والمبدعين في مختلف المجالات.