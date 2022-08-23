تنسيق الجامعات 2022.. التعليم العالي تهيب بالطلاب سرعة تسجيل رغباتهم

طالب السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، طلاب المرحلة الثانية، بسرعة تسجيل رغباتهم في تنسيق الجامعات 2022، وذلك قبل إغلاق الموقع الإلكتروني في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء، موضحا أن ما يقرب من 255 ألف طالب وطالبة سجلوا رغباتهم في تنسيق المرحلة الثانية حتى الآن.

تنسيق الجامعات 2022.. باقي 5 ساعات على الإغلاق

وقال «عطا»، في تصريحات صحفية له، إن تنسيق الجامعات 2022، يسير بصورة منتظمة دون حدوث أية معوقات تؤثر على أعمال تنسيق المرحلة الثانية، مضيفا أنه باقي قرابة الـ5 ساعات على إغلاق تنسيق المرحلة الثانية، موضحًا أن الحد الأدني للشعبة العلمية هو 246 درجة بمجموع 60%، وللشعبة الأدبية 238 درجة بحد أدنى 58.5%.

تنسيق الجامعات 2022.. 269 ألفا و202 طلاب يحق لهم التسجيل

وأشار «عطا» إلى أنه يحق لنحو 269 ألفًا و202 طلاب، التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2022، على موقع التنسيق الإلكتروني على هذا الرابط www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2022/2023، موجهًا طلاب الثانوية العامة، بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة على الموقع، مؤكدًا أنه لا إعادة لترشيح طالب بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.