خبير أمني: الأجهزة المعنية رصدت مقالات مدفوعة بالصحف العالمية تستهدف مصر

قال اللواء أشرف أمين، مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمني، إن الأجهزة المعنية رصدت بعض الأخبار الخاطئة من بعض وكالات الأنباء الأجنبية وبعض المواقع الإلكترونية التي تستهدف استقرار مصر الأمني والاقتصادي، لافتًا إلى تكرار هذه المحاولات من الأشخاص المنتمين لفصائل تسعى للنيل من استقرار الوطن.

مقالات مدفوعة بالصحف العالمية تتضمن أخبارًا سلبية

وأضاف «أمين»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر كل يوم»، على فضائية «مصر الزراعية»، أن الأزمة الاقتصادية التي تلقي بظلالها الآن على العالم، تعاني منها كل دول العالم، لافتًا إلى رصد 150 مقالًا مدفوعًا في صحف عالمية تتضمن أخبارًا غير صحيحة وسلبية عن مصر.

المقالات المدفوعة المتضمنة أخبارًا مغلوطة تستهدف زعزعة الاستقرار

وأوضح الخبير الأمني أن مثل هذه الأخبار المغلوطة تستهدف زعزعة الاستقرار الذي حظيت به مصر منذ فترة طويلة، لافتًا إلى دور وسائل الإعلام المسموع والمقروء والمرئي للتصدي لمثل هذه المحاولات، إضافة إلى الدور المهم الذي تقوم به دور العبادة سواء المسجد أو الكنيسة.

مواجهة الأخبار المغلوطة والسلبية

وشدد «أمين» على أهمية صدور البيانات الرسمية التي تكشف زيف تلك الأخبار، إضافة إلى محاربتها بالأفكار المبتكرة من خارج الصندوق، لرفع الوعي لدى المواطنين وتزويدهم بالمعلومات الصحيحة.