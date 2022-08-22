رئيس الوزراء: رصدنا 150 مقالا في صحف عالمية مدفوعة ضد مصر

دعا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المصريين في الخارج، إلى توضيح الصورة الحقيقية لمصر، من خلال تعاملاتهم اليومية وعبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أنّه على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، 150 مقالا نشرت في جرائد وصحف ومواقع عالمية، أغلبها يحمل صورة سلبية عن مصر، وهي مقالات مدفوعة من قبل جهات معينة، وهو ما يجب أن تصححوه من خلال تفاعلاتكم المختلفة.

خطة الدولة لدعم السياحة

وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي بعد ذلك، إلى الإجابة عن سؤال عن خطة الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة لدعم قطاع السياحة، موضحا أن الوزير السابق الدكتور خالد العناني كان له مجهود كبير في النهوض بقطاع الآثار، ورؤيتنا للفترة المقبلة تتمثل في التركيز على قطاع السياحة كنشاط اقتصادي، عبر العمل على مجموعة من الخطط تستهدف زيادة معدلات السياحة الوافدة إلى مصر.

المشروعات السياحية المهمة

وأكد رئيس الوزراء، أنّ الدولة المصرية تدرك جيدا أنّ السياحة أحد أهم موارد النقد الأجنبي للبلاد، مشيرا في هذا السياق إلى أنّ مصر تعمل على الانتهاء من مجموعة من المشروعات السياحية المهمة وأبرزها مشروع المتحف المصري الكبير.

وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي بعد ذلك، إلى الإجابة عن سؤال يتعلق بجهود الدولة المصرية لجذب المصريين في الخارج والاستفادة من خبراتهم، موضحا أنّ الحكومة تتبنى أكثر من مشروع لهذا الغرض، فعلى سبيل المثال تعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مجموعة من البرامج لخلق كوادر في مجال تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، والاستفادة من الشباب المصريين الذين يعملون في هذا المجال في شركات عالمية، خاصة أنّ القطاع زادت أهميته بصورة كبيرة بعد أزمة كورونا.

وأضاف أنّ الحكومة أيضا تدعم قطاع الشركات الناشئة وريادة الأعمال، واتخذت العديد من الإجراءات لتيسير تأسيس هذه الشركات، ومنها القرار الذي صدر مؤخرا بتخفيض قيمة رأس المال المطلوب لتأسيس شركات الشخص الواحد من 50 ألف جنيه إلى 1000 جنيه فقط، فضلا عن تيسير الحصول على التمويل لهذا النوع من الشركات.