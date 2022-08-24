احتجاجات في حيدر آباد بعد الإفراج عن نائب هندي أساء للنبي محمد

قررت محكمة هندية الإفراج عن برلماني وقيادي في حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، بعد إلقاء الشرطة القبض عليه، بسبب تصريحات مسيئة للإسلام والنبي محمد.

وشهدت مدينة حيدر آباد، الكثير من الاحتجاجات منددة بقرار الإفراج عنه بكفالة، لاستكمال الإجراءات والتحقيقات.

حظر تجوال بمدينة حيدر آباد

واضطرت الشرطة لفرض حظر تجوال بعد أن حاول بعض المحتجين التوجه إلى مقر إقامة النائب.

وفي وقت سابق، نشر البرلماني راجا سينغ، العضو في حزب بهاراتيا جاناتا، الذي عرف بخطبه التحريضية، فيديو تضمن تصريحات مهينة للنبي محمد، ما أثار الغضب في المدينة.

مئات الأشخاص يطالبون باعتقال البرلماني راجا سينغ

وتجمع مئات الأشخاص للمطالبة باعتقاله، لتتحرك الشرطة الهندية على الفور وتحتجزه.

كما أعلن حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم الذي ينتمي له البرلماني الهندي عن إيقاف عضويته، بسبب محاولته إثارة الفتنة وفقًا لشبكة روسيا اليوم.

وجاءت تصريحات سينغ في إطار هجوم لاذع على منور فاروقي، الممثل الكوميدي المسلم الذي تعرض للمضايقة والتهديد من قوميين هندوس بسبب محتوى مواضيعه الدينية.