احتجاجات في حيدر آباد بعد الإفراج عن نائب هندي أساء للنبي محمد

قررت محكمة هندية الإفراج عن برلماني وقيادي في حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، بعد إلقاء الشرطة القبض عليه، بسبب تصريحات مسيئة للإسلام والنبي محمد.

وشهدت مدينة حيدر آباد، الكثير من الاحتجاجات منددة بقرار الإفراج عنه بكفالة، لاستكمال الإجراءات والتحقيقات.

واضطرت الشرطة لفرض حظر تجوال بعد أن حاول بعض المحتجين التوجه إلى مقر إقامة النائب.

وفي وقت سابق، نشر البرلماني راجا سينغ، العضو في حزب بهاراتيا جاناتا، الذي عرف بخطبه التحريضية، فيديو تضمن تصريحات مهينة للنبي محمد، ما أثار الغضب في المدينة.

وتجمع مئات الأشخاص للمطالبة باعتقاله، لتتحرك الشرطة الهندية على الفور وتحتجزه.

كما أعلن حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم الذي ينتمي له البرلماني الهندي عن إيقاف عضويته، بسبب محاولته إثارة الفتنة وفقًا لشبكة روسيا اليوم.

Hyderabad: #Protests take place at #Chanchalguda on Tuesday evening against Raja Singh's remarks#Hyderabad #RajaSingh



Video: @siddthakur2 pic.twitter.com/UImKz3qqxY