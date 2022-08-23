رئيس التحرير

أحمد الخطيب

الهند تسجل 8586 إصابة بـ«كورونا» و48 حالة وفاة

كتب:

حسن رمضان
06:18 ص | الثلاثاء 23 أغسطس 2022
أحد مرضى «كورونا» في الهند-صورة أرشيفية

أحد مرضى «كورونا» في الهند-صورة أرشيفية

سجلت وزارة الصحة الهندية، 8586 إصابة بفيروس «كورونا»، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 44357546 حالة، وفقا لما ذكره موقع «بيزينس-إنسايدر» الهندي.

48 حالة وفاة جديدة بـ«كورونا»

كما سجلت الهند، 48 حالة وفاة جديدة بـ«كورونا»، لترتفع حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 527416 حالة وفاة.

وأشار ««بيزينس-إنسايدر» الهندي، إلى تسجيل 9680 حالة تعافي من «كورونا»  خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 43733624 حالة.

 

اقرأ المزيد:

الهند تسجل تراجعا في إصابات فيروس كورونا

اكتشاف متحور فرعي جديد أشد خطورة من «أوميكرون» في الهند وأمريكا

الهند تسجل 14917 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ارتفاع إصابات «كورونا» في الهند إلى 42.6 مليون حالة و500 ألف وفاة
بقلم حسن رمضان