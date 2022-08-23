الهند تسجل 8586 إصابة بـ«كورونا» و48 حالة وفاة

سجلت وزارة الصحة الهندية، 8586 إصابة بفيروس «كورونا»، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 44357546 حالة، وفقا لما ذكره موقع «بيزينس-إنسايدر» الهندي.

48 حالة وفاة جديدة بـ«كورونا»

كما سجلت الهند، 48 حالة وفاة جديدة بـ«كورونا»، لترتفع حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 527416 حالة وفاة.

وأشار ««بيزينس-إنسايدر» الهندي، إلى تسجيل 9680 حالة تعافي من «كورونا» خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 43733624 حالة.