«الأرصاد» عن منخفض الهند الموسمي: يرفع الحرارة حتى منتصف الأسبوع المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تأثير امتداد منخفض الهند شديد الحرارة على مناخ مدن ومحافظات الجمهورية خلال الأيام المقبلة، حيث أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، استمرار تاثير منخفض الهند الموسمي، ما يتسبب في ارتفاع شديد بدرجات الحرارة حتى منتصف الأسبوع المقبل، يصاحبه كتل هوائية معظمها قادم من سطح البحر المتوسط، محمّلة بكميات من بخار الماء تعمل على رفع نسب الرطوبة.

حالة الطقس

وأضافت غانم لـ«الوطن»، أنّ استمرار زيادة فترات سطوع الشمس نهارا، يزيد الإحساس بالطقس شديد الحرارة، يكون رطب على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري شمالا وجنوبا، ومحافظات شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وأشارت غانم، إلى أنّ المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط، تشهد أجواء حارة رطبة خلال ساعات النهار، ومع بداية ساعات الليل، خاصة بعد غياب الشمس، ما يزيد نشاط الرياح الشمالية الغربية، حيث تتراوح سرعتها بين 30 إلى 40 كم في الساعة، على أغلب مناطق الجمهورية، وتقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة، وبالتالي انخفاض درجات الحرارة.

درجات الحرارة اليوم

ووفق خبراء الهيئة العامة للأرصاد، جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس في كل الأنحاء المختلفة، كما يلي:

القاهرة 35 - 25

الإسكندرية 32 - 24

وادي النطرون 35 - 25

طنطا 34 - 25

شبين الكوم 33 - 25

دمنهور 33 - 24

بلطيم 32 - 25

مطروح 30 - 24

السلوم 32- 21

سيوة 37 - 22

بورسعيد 31- 25

دمياط 31 - 25

الزقازيق 35 - 25

المنصورة 34 - 26

الإسماعيلية 35 - 26

السويس 35 - 25

العريش 32 - 24

رفح 31 - 23

رأس سدر 36 - 29

نخل 34 - 19

نويبع 37 - 27

طابا 35 - 26

كاترين 32 - 19

الطور 33- 27

شرم الشيخ 38- 29

الغردقة 37 - 28

مرسى علم 38 - 29

الفيوم 35 - 25

بني سويف 35 - 25

المنيا 36 - 24

أسيوط 37- 24

سوهاج 38 - 27

قنا 40 - 28

الأقصر 41 - 28

أسوان 42 - 29

إدفو 42 - 28

أبوسمبل 39- 28

الوادي الجديد 40 - 25

شلاتين 38 - 27

أبو رماد 38- 27

حلايب 35 - 28

رأس حدربة 34 - 27