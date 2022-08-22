مصرع 50 شخصا بسبب فيضانات الهند.. وصاعقة رعدية تقتل 5 نساء في اليمن

شهدت 3 دول، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث مرتبطة بالطبيعة وتغير المناخ، كان من أهمها ما شهده اليمن من مصرع 5 نساء على إثر صاعقة رعدية ضربت قرية شمال عاصمة البلاد «صنعاء».

وفي الهند، ارتفعت حصيلة قتلى الفيضانات والانهيارات الطينية الناجمة عن الأمطار الغزيرة في شمالي وشرقي البلاد إلى 50 شخصا، وقالت صحيفة «هندوستان تايمز» الهندية في تقرير، إن ولاية «هيماشال براديش» الجبلية الشمالية سجلت أكبر حصيلة وفيات بسبب الفيضانات «36 حالة وفاة».

الفيضانات تجرف عدة منازل وطرق وجسور في «أوتاراخاند»

وأشارت «هندوستان تايمز»، إلى جرف الفيضانات منازل عديدة إضافة إلى طرق وجسور، في «ولاية أوتاراخاند» الواقعة شمال البلاد بشدة، مضيفة أن ولايتا أوديشا وجارخاند تأثروا بالفيضانات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

بدوره، توقعت إدارة الأرصاد الجوية الهندية، هطول أمطار غزيرة في 4 ولايات هندية، خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

صاعقة رعدية على عزاء باليمن تسفر عن مصرع 5 نساء

وفي اليمن، التي تشهد أمطارا رعدية غزيرة منذ حوالي شهرين، لقبت 5 نساء مصرعهن وأصيب 13 أخريات، مساء أمس الأول السبت، على إثر صاعقة رعدية ضربت مجلس عزاء نسائيا في قرية «العشة» شمال محافظة عمران، شمالي العاصمة اليمنية صنعاء، مساء أمس السبت، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي الجزائر، واصلت طائرة الإطفاء الروسية «بيريف بي إي 200»، التي استأجرتها السلطات الجزائرية، عملها في إخماد البؤر المتبقية من حرائق الغابات بولاية الطارف أقصى شمال شرقي البلاد، بعد إصلاح عطل تقني، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبه، قال وزير الزراعة الجزائري محمد هني، إنه سيتم تعويض الفلاحين المتضررين من الحرائق التي شهدتها ولاية «قالمة» الواقعة شمال شرقي البلاد، التي تكبدت خسائر كبيرة في غضون أسبوع.

بدورها، أعلنت السلطات الأمنية الجزائرية، توقيف 13 شخصا يشتبه في تورطهم في الحرائق التي اجتاحت عدة مناطق.