القصة الكاملة لمصرع طفل سقط عليه ماء ساخن.. ونصائح للأم من استشاري نفسي

لم تعلم الأم أنه بعد لحظات من خروجها من المطبخ ستفقد فلذة كبدها، وأن صوت ضحكاته التي تملأ أرجاء المنزل ستتحول إلى صرخات بعد أن سقط عليه إناء ماء ساخن، لتعيش حالة من الذهول على طفلها صاحب الـ3 سنوات، وهو يستنجد بها بصرخات مؤلمة كادت تمزقها.

كان يلهو في المطبخ

فزعت الأم المكلومة من مكانها وأسرعت إلى المطبخ لتجد طفلها يلفظ أنفاسه الأخيرة، وبصرخات مدوية نادت على والده لإنقاذه، وهرع الأخير لأقرب مستشفى وهو يناجي ربه أن يحفظ طفله بعنايته، لكن الصغير كان يتألم من شدة الحروق التي تملكت منه.

وخلال الدقائق الفاصلة بين المستنشفى والمنزل كانت مشاعر التوتر والإرتباك والقلق تسيطر على الجميع، لكنهم كان لديهم أمل في نجاة الطفل، وبعد وصوله للمستشفى وخلال تلقيه العلاج اللازم من أثر الحروق التي وصلت لنسبة 65%، لم يتحمل الصغير ولقي حتفه وسط أهله.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت مديرية أمن القليوبية، بلاغًا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد بورود بلاغ من أحد الأشخاص حول إصابة طفلة "س ط ع"، صاحب الـ3 سنوات بحروق بمناطق متفرقة بالجسم، بعد أن سقط عليه إناء به ماء ساخن، في أثناء لهوه بمطبخ المنزل في منطقة كفر سعد بدائرة مركز بنها، وفي الحال انتقلت قوة من الضباط لمكان الحادث، وبعد المعاينة وفحص مكان الحادث، تبين إصابة الطفل، ووفاته في أثناء تلقي العلاج في المستشفى.

ونصح الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، أنَّه لا شك أن الأم الآن في كرب شديد وتلق اللوم على نفسها، مؤكداً أنها تحمل نفسها سبب وفاته، لأنها اعتقدت أنه يلعب ولم يصيبه أي مكروه، وفجأت بإصابته الجسيمة ووفاته على أثرها بسببها حتى إن لم تكن مهملة.