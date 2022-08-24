غرفة الحبوب: غدًا.. بدء توريد الأرز الشعير لنقاط وزارة «التموين»

أعلنت غرفة صناعة الحبوب برئاسة النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة باتحاد الصناعات المصرية، بدء توريد الأرز الشعير من المزارعين اعتبارا من غدٍ، ويستمر التوريد حتى 15 ديسمبر المقبل، في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحي، على توفير الأرز لأصحاب البطاقات التموينية وطرحه في منافذ المجمعات الاستهلاكية.

ووفقا لبيان غرفة الحبوب، لم تشهد الأسواق المحلية أي أزمة في نقص السلع، في الوقت الذي عانت فيه كبرى الدول من أزمات كبيرة بسبب نقص السلع الغذائية لديها طوال فترة جائحة كورونا، وأيضا عقب الأزمة الروسية الأوكرانية.

حسانين: توريد الأرز الشعير لصالح وزارة التموين بسعر 6600

وصرح النائب طارق حسانين، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أنه سيتم توريد الأرز الشعير لصالح وزارة التموين بسعر 6600 جنيه لطن أرز الشعير رفيع الحبة و6850 جنيه للطن عريض الحبة، كما الوزارة حريصة على صرف مستحقات المزارعين في غضون ساعات من التوريد.

شحاته: تراجع سعر طن الأرز 10%

وأوضح الدكتور رجب شحاته، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، بأن أسعار الأرز في الأسواق شهدت انخفاضا بنسبة 10% خلال الأيام الماضية ومع بداية شهر سبتمبر المقبل، هناك توقعات بتراجع سعر الأرز من 10 إلى 30% نتيجة دخول الموسم الجديد وحصاد المحصول المحلي.

وتابع: «من المتوقع إنتاج كميات من الأرز الشعير هذا الموسم تتراوح بين 6 و7 ملايين طن شعير بما يعادل 3.5 مليون إلى 4 ملايين طن أرز أبيض وأن هذه الكمية تكفي احتياجات المواطنين لمده عام مقبل».

وأوضح أن مصر لديها فائض مليون طن أرز أبيض، كما أن وزارة التموين بقيادة الدكتور على المصيلحى قامت بتجهيز أكثر من 150 نقطة لاستقبال الأرز الشعير المحلي لهذا الموسم بمحافظات زراعة الأرز «كفر الشيخ والشرقية والدقهلية والغربية ودمياط والبحيرة»، وذلك للتسهيل على الموردين، ووفقًا لقرار وزارة التموين فإن المزارع ملزم بتوريد طن واحد أرز شعير عن كل فدان بما يعادل 25% من إنتاجية الفدان لحساب هيئة السلع التموينية.