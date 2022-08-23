سعر طن الأرز 2022.. التوريد يبدأ يوم 25 أغسطس الجاري

سعر طن الأرز أعلنت عنه وزارة التموين والتجارة الداخلية بتحديد سعر الطن رفيع الحبة بقيمة 6600 جنيه، وسعر الطن عريض الحبة بقيمة 6850 جنيها، موضحة أنها تستهدف توريد 1.5 مليون طن أرز شعير خلال موسم توريد الأرز 2022 الذي يبدأ يوم 25 أغسطس الجاري وحتى 15 ديسمبر المقبل، من أجل تعزيز الأمن الغذائي من السلع الأساسية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من سلعة الأرز وتأمين احتياجات بطاقات التموين منها.

سعر طن الأرز 2022 وضوابط التوريد

وأصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا حول سعر طن الأرز، بعد اجتماع مع اللجنة العليا للأرز وهيئة السلع التموينية والشركة القابضة، قرارا وزاريا تضمن 9 ضوابط جديدة بشأن موسم توريد الأرز 2022، إذ تضمن القرار الذي حمل رقم 109 لسنة 2022 تنظيم عملية تداول الأرز الشعير المحلي لهذا الموسم، من خلال التالي:

1- إجبارية توريد المزارع طن واحد أرز شعير عن كل فدان مزروع ما يعادل 25% من إنتاجية الفدان لحساب هيئة السلع التموينية.

2- سعر طن الأرز رفيع الحبة 6600 جنيه.

3- سعر طن الأرز عريض الحبة 6850 جنيها.

4- صرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة بحد أقصى.

5- في حالة امتناع المزارع عن التسليم يعاقب بعدم السماح له بزراعة الأرز في العام التالي.

6- عدم صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لكل أنواع الزراعات للممتنعين عن توريد الأرز.

7- اعتبار عدم التسليم مخالفة تموينية، ويتم حساب قيمة الأرز الشعير غير المسلم بمبلغ 10 آلاف جنيه لكل طن يلتزم بسدادها كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة.

8- تسهيل عمليات التوريد للموردين والمزارعين مع مرعاة أن يكون أرز الشعير المورد مطابقا للمواصفات الموضوعة.

9- كل نقطة استلام يوجد بها لجنة استلام برئاسة مندوب عن مديرية التموين، ومندوب عن هيئة سلامة الغذاء، ومندوب عن مديرية الزراعة، ومندوب عن الجهات المسوقة «شركات المضارب والبنك الزراعي المصري».