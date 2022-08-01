غرفة صناعات الحبوب: 50 ألف طن زيادة في مخزون الدولة من الأرز

قال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعات الحبوب باتحاد الصناعات، إنّ أسعار الأرز شهدت انخفاضًا ملحوظًا خلال الفترة الحالية، موضحًا أن الأسعار انخفضت بنسبة تتراوح بين 10%؜ إلى 15%؜، ومن المتوقع انخفاض أسعار الأرز بداية من منتصف أغسطس الجاري بنسبة لا تقل عن 30% إلى 40%.

وأضاف «شحاتة»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن منتصف شهر أغسطس الجاري سيشهد حصاد الأرز للموسم الجديد، خاصة وأن هناك زيادة في كميات الإنتاج الجديد نظرا للتوسعات في الزراعة واستصلاح العديد من الأراضي، وهو ما سيساهم في انخفاض السعر محليا.

أسباب ارتفاع أسعار الأرز خلال الفترة الماضية

وأشار رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعات الحبوب إلى أن الارتفاعات التي شهدتها أسعار الأرز خلال الفترة الماضية، كانت بسبب اتجاه الكثير من المواطنين إلى شراء المنتجات وتخزينها عقب تردد شائعات حول ارتفاع الأسعار، وهو ما يسبب ضغط كبير على السلعة وزيادة الطلب عليها مقابل المعروض.

الأسعار المرتفعة غير عادلة

وأوضح أن الأسعار المرتفعة كانت غير عادلة، مشيرا إلى أنه يجب على المواطن مقاطعة السلعة حال رفع التجار لسعرها، وهو ما يجعل التجار والشركات تخفض السعر لتسيير حركة البيع والشراء، مؤكدا أن الأرز متوفر بالعديد من الأصناف في المحال.

تراجع الإقبال على الأرز بسبب ارتفاع السعر

ولفت إلى أن الأيام الماضية شهدت انخفاض الإقبال على الأرز بسبب ارتفاع السعر، وأكد أن الدولة ممثلة في وزارة التموين تعاقدت على استيراد 50 ألف طن أرز من الخارج، وستصل خلال الأيام القليلة المقبلة، لزيادة المخزون الحكومي من السلعة وتوفيرها داخل مخازن الدولة.