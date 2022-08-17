«dmc» تذيع لقاء توتي بـ صاحبة السعادة الخميس المقبل

تستعد قناة «dmc» لإذاعة حلقة لاعب منتخب إيطاليا وفريق روما السابق فرانشيسكو توتي ببرنامج صاحبة السعادة، الذي تقدمه إسعاد يونس.

موعد عرض حلقة توتي ببرنامج صاحبة السعادة

وكانت قناة «dmc» أعلنت عن موعد حلقة توتي ببرنامج صاحبة السعادة، عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن طريق نشر البرومو الرسمي للحلقة، معلقين عليه: «انفراد ملك الكرة في روما فرانشيسكو توتي في لقاء خاص مع الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس يوم الخميس المقبل الساعة 9 مساء فقط على dmc».

وتم تصوير حلقة توتي مع صاحبة السعادة في المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

نغم إف إم تذيع حلقة صاحبة السعادة مع توتي

كما أعلنت منذ قليل، محطة «نغم إف إم»، إحدى الإذاعات التابعة لشركة «راديو النيل»، عن إذاعة حلقة توتي مع صاحبة السعادة، بالتزامن مع موعد عرضها على شاشاة قناة «dmc»، إذ نشروا على صفحتهم الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، برومو رسمي للحلقة معلقين عليه: «غدًا في التاسعة مساءً.. لقاء خاص مع نجم كورة القدم الإيطالية فرانشيسكو توتي.. فقط وحصريًا على نغم اف ام - 105.3 Fm.. انتظرونا».