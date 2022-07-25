استجابة لـ«مساء DMC».. محمود التهامي يتبنى موهبة «بلبل الشرقية»

قال المنشد الديني محمود التهامي إن سيدة الشرقية الحاجة «نبيلة» التي انتشرت مقاطع فيديو وهي تغني بشكل بسيط وتلقائي وليس أكاديميًا، تتمتع بالقبول وهو أهم من الموهبة: «فيه ناس كتير دارسة وماعندهاش قبول عكس سيدة الشرقية».

استجابة محمود التهامي لبلبل الشرقية

وأضاف «التهامي»، خلال استضافته في برنامج «مساء dmc» مع الإعلامية إنجي القاضي، أنه سيتبنى سيدة الشرقية وينمي موهبتها ويتعاون معها في فرقته الفنية، مؤكدًا أن البساطة والتواضع يحققان القبول الذي يؤدي لانتشار الفنان ونجاحه: «أتشرّف بها وإنها تحقق حلمها والناجح ياخد بيد أخيه».

يُذكر أن برنامج «مساء dmc» عرض تقريرًا للحاجة نبيلة المعروفة بـ«بلبل الشرقية» التي تقدم الأغاني التراثية والدينية بشكل فني بسيط، بالإضافة لمقاطع الإنشاد الديني التي تعود للتراث المصري.

وانتشرت خلال الأيام الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للحاجة «نبيلة» تقدم خلالها أغنيتها الشهيرة «أنا شرقاوية يا ولا» على موقع «تيك توك»، حيث حققت مشاهدات بمئات الآلاف، وحازت على إعجاب متابعي رواد السوشيال ميديا الذين أشادوا بموهبتها برغم كبر سنها.

وتواصلت «الوطن» مع الحاجة نبيلة، حيث كشفت تفاصيل موهبتها الفنية قائلة: «الحمد لله.. الموهبة دي فضل من ربنا، وأنا بنتمي لعائلة تتمتع بالحس الفني في مختلف ألوان الفنون، ولكن لم تقدّر لها الشهرة والانتشار على المستوى الفني منذ زمن طويل إلى أن جاءت اللحظة المناسبة».

قصة نجاح الحاجة نبيلة

ولم تتوقع الستينية نبيلة أن تنتشر أغانيها وموهبتها الفنية بهذا الشكل الكبير على مواقع التواصل: «أنا بعشق الأغاني من صغري ودايمًا بغني في الأفراح والمناسبات السعيدة».