مبادرة أسبوعية من «السفيرة عزيزة» على شاشة «dmc» لنشر الوعي البيئي

أطلق برنامج السفيرة عزيزة، المذاع على قناة «dmc» مبادرة أسبوعية تحت اسم «سفيرة الأخضر»، للاهتمام بنشر الوعي البيئي، وتعريف السيدات بالتغيرات المناخية، في ظل الاهتمام العالمي بالقضية، واستضافة مصر لقمة المناخ نوفمبر المقبل، وتهدف الفقرة، التي سيتم عرضها ضمن فقرات يوم الثلاثاء من كل لأسبوع، إلى توعية كل سيدة وامرأة مصرية.

دمج الحلول الذكية مناخيا

ويأتي هذا كون سيدات مصر عوامل التغيير الرئيسي في كل القطاعات والمجالات، وتعليمهن كيفية دمج الحلول الذكية مناخياً في العمل الذي يقمن به، وتمكينهن أيضاً من المساعدة في تحسين نوعية الحياة لأسرهن ومجتمعاتهن، مع تعزيز التنمية المستدامة كما سيتم عرض آخر مستجدات ارتفاع درجات الحرارة، والجفاف، وسقوط الأمطار، وكافة العوامل المتسببة في إحداث أضرار تغيرات المناخ.

قضايا تهتم بها الأسرة المصرية

برنامج «السفيرة عزيزة»، يُذاع يومياً من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصراً، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات وهن، الأستاذة القديرة سناء منصور، وجاسمين طه، وشيرين عفت، ونهى عبدالعزيز، وسالي شاهين، ورضوى حسن، ويتناول البرنامج كافة القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.

كما يُشكل الطفل المصري وتربيته ونشأته، أحد المحاور الرئيسية للبرنامج، وذلك من خلال استضافة المتخصصين في التربية والرياضة والتغذية لتقديم نصائح إلى الأمهات والأباء للتعامل مع أبنائهم وتربيتهم بشكل سليم.