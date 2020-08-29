ضبط موزع أدوية مجهولة المصدر عبر الإنترنت بالشرقية

تمكنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية، بإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل الوزارة، من ضبط موزع أدوية مجهولة المصدر عبر الإنترنت، كما ضبطت أكثر من 3 آلاف عبوة أدوية مهربة ومجهولة المصدر.

ووردت معلومات لمديرية الصحة تفيد قيام أحد الأشخاص بالترويج لعدد من الأدوية مجهولة المصدر بغرض البيع والإتجار، مستخدمًا في ذلك شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، وتم التنسيق مع مباحث التموين بالمحافظة، لإعداد كمين لضبط موزع الأدوية أو المندوب المخالف، وتم التواصل معه تليفونيًا والاتفاق على شراء الأدوية، واستلامها فى أحد الميادين الشهيرة بمدينة الزقازيق.

وفي الموعد المتفق عليه، حضر الموزع وضُبط بالأدوية المخالفة، وأُلقي القبض عليه من خلال ضباط المباحث، وتم تحريز الأدوية المضبوطة مجهولة المصدر وغير المسجلة بوزارة الصحة، وبدون فواتير بواقع 1018 (قرص/عبوة/وحدة)، وتم تحرير المحضر رقم 2249 جنح أمن دولة طوارئ أول الزقازيق، والعرض على النيابة لاستكمال التحقيق.

وفي سياق متصل لإحكام الرقابة على الصيدليات العامة بنطاق المحافظة، شُكلت عدد من اللجان من مفتشي الصيدلة، للمرور علي عدد من الصيدليات العامة بنطاق مدينتي الزقازيق القرين، وأسفرت جهود الحملة عن ضبط وتحريز أدوية مخالفة بواقع عدد 2998 (قرصا/عبوة/وحدة/زجاجة).

وتمثلت المضبوطات المخالفة في أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة، وأدوية مدرجة بالجدول الأول والثاني للمواد المؤثرة علي الحالة النفسية بدون فواتير، وأدوية خاصة بوزارة الصحة محظور بيعها، وأدوية منتهية الصلاحية معدة للبيع، وأدوية خاصة بالمستشفيات محظور بيعها بالصيدليات، وأدوية محفوظة فى غير اشتراطات التخزين المناسبة ما يعرضها للتلف، وأخرى صدر منشور بإيقاف تداولها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحريز المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين.