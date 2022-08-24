أسعار الذهب العالمية تتراجع وسط ترقب لخطاب رئيس «الفيدرالي الأمريكي»

شهدت أسعار الذهب العالمية تراجعًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع ارتفاع الدولار الأمريكي وترقب لخطاب جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجمعة المقبلة، مما جعل الذهب أقل جاذبية للمشترين في الخارج.

أسعار متراجعة

وانخفضت أسعار الذهب الفورية بنسبة 0.12٪ إلى 1745.93 دولار للأوقية، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.14% لتتداول عند 1758.8 دولار.

وقال ديفيد جونز، كبير استراتيجيي السوق في Capital.com، إن السبائك لا تزال عرضة لعمليات البيع على المدى القصير على الأقل، ومن الواضح أن الشيء الوحيد الذي يجب مراقبته للذهب هو الدولار الأمريكي. بحسب CNBC.

خطاب باول

أضاف جونز، أن هناك بعض الحذر قبل خطاب باول في ندوة جاكسون هول للسياسة الاقتصادية يوم الجمعة، ويجب أن يكون لدى المستثمرين فكرة أفضل عن توقعات الذهب بمجرد أن يصبح ذلك بعيدًا عن الطريق.

في حين أن الذهب يعتبر تحوطًا ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يعد عاملاً غير مشجع للاحتفاظ بالسبائك ذات العائد الصفري.

ترقب لاتجاهات التضخم

يقول كارلو ألبرتو دي كاسا ، المحلل الخارجي في Kinesis Money، إن المستثمرين يريدون سماع رأي باول بشأن اتجاهات التضخم، وأي تحول مسالم في توقعات أسعار الفائدة قد يرفع السبائك.

كان نيل كاشكاري رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، آخر مسؤول أعاد تأكيد تركيز الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على السيطرة على التضخم قبل كل شيء آخر.

رفع أسعار الفائدة

رفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 225 نقطة أساس منذ مارس لاحتواء الضغوط التضخمية وأشار إلى أن المزيد من التشديد سيعتمد على نقاط البيانات الاقتصادية.

يركز المستثمرون أيضًا على التقدير الثاني للناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة للربع الثاني وبيانات الإنفاق الاستهلاكي لشهر يوليو والتي من المقرر إجراؤها في وقت لاحق من هذا الأسبوع.