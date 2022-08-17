الذهب يتراجع وسط ترقب لمحضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي

تراجعت أسعار الذهب العالمية بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع كبح المكاسب بسبب ارتفاع الدولار، وسط ترقب بشأن محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي.

انخفاض الأسعار

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2٪ إلى 1772.29 دولارًا للأوقية، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% لتتداول عند 1786.50 دولار.

قال كارلو ألبرتو دي كاسا، المحلل الخارجي في «Kinesis Money»، إنَّ الذهب يكافح لإيجاد اتجاه واضح، وبالتالي قد يمثل محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي محركًا مهمًا للسوق، مع اقتراب ندوة جاكسون هول السنوية للبنك المركزي، بحسب «CNBC».

التضخم

وأضاف: «أعطى التضخم بعض الإشارات على أنه كان من الممكن أن نكون قد وصلنا إلى الذروة، ولكن قبل رؤية أي انتعاش إضافي في الذهب سيحتاج المستثمرون على الأرجح إلى بعض الإشارات الحذرة من الاحتياطي الفيدرالي»، بحسب «CNBC».

رفع أسعار الفائدة

رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 225 نقطة أساس إجمالاً منذ مارس لترويض التضخم المرتفع.

ويسعّر المتداولون رفع سعر الفائدة بمقدار 50 أو 75 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر 2022، وقد أدت التصريحات المتفائلة الأخيرة من صانعي السياسة الفيدراليين إلى تراجع أسعار الذهب من المستوى الرئيسي عند 1800 دولار، على الرغم من علامات تراجع التضخم.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك غير المدرة للعائد.

وقالت المحللة رونا أوكونيل في «StoneX»: «أرقام إمباير ستيت التصنيعية التي كانت مروعة، تدافع عن رفع معدل الفائدة بشكل أكثر اعتدالًا من المرة السابقة، وهذا يدعم الذهب لأنه يزدهر بسبب عدم اليقين»، بحسب «CNBC».

الدولار عالميًا

ارتفع الدولار مقابل منافسيه من العملات، مع التركيز على بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية ومحاضر بنك الاحتياطي الفيدرالي، وأظهرت بيانات أن تضخم أسعار المستهلك البريطاني قفز إلى 10.1٪ في يوليو 2022، وهو أعلى مستوى منذ عام 1982.