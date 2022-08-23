أسعار الذهب في التعاملات المسائية.. عيار 21 بـ1075 جنيها

ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية في التعاملات المسائية، اليوم، إذ سجلت الأسعار زيادة بين جنيهين إلى 3 جنيهات، مقارنة بالتعاملات الصباحية.

سعر جرام الذهب عيار 21 بـ1075 جنيها

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الذهب ارتفعت بشكل نسبي في التعاملات المسائية مقارنة بالتعاملات الصباحية اليوم، وزاد سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شعبية في مصر من 1073 جنيها للجرام في التعاملات الصباحية، إلى 1075 جنيها في التعاملات المسائية في الوقت الحالي.

وتابعت «شعبة الذهب» في بيان لها، أن سعر جرام الذهب عيار 24 ارتفع إلى 1228.5 جنيهًا للجرام، بزيادة قدرها جنيهين إذ سجل سعر الجرام في التعاملات الصباحية نحو 1226 جنيهًا للجرام الواحد.

ارتفاع الجنيه الذهب بمقدار 16 جنيه في التعاملات المسائية

وأضافت «شعبة الذهب»، أن سعر جرام الذهب عيار 18 سجل في الوقت الحالي 921.4 جنيه، بينما سجل سعر الجرام في التعاملات الصباحية 920 جنيها في الجرام الواحد، في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 14 718.7 جنيه للجرام الواحد، في الوقت الذي سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات ذهب عيار 21 في الوقت الحالي بدون مصنعية أو دمغة أو ضريبة 8600 جنيه، مقارنة بـ 8584 جنيها في التعاملات الصباحية بارتفاع قدره 16 جنيه.

ارتفاع أسعار الذهب عالميا بمقدار 12 دولار أمريكي

على المستوى العالمي، ارتفعت أسعار الذهب بمقدار 12 دولار أمريكي بنسبة قدرها 0.73% مقارنة بالأسعار في الصباح في بداية التعاملات في البورصات العالمية لتسجل سعر الأوقية في الوقت الحالي 1748.99 دولار للأوقية.