فودافون شريك الاتصالات الاستراتيجي لمؤتمر المناخ COP27

وقع السفير أشرف إبراهيم، مساعد وزير الخارجية، منسق عام الشقين التنظيمي والمالي للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، والمهندس محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، مذكرة تفاهم تكون بمقتضاها فودافون شريك الاتصالات الاستراتيجي لمؤتمر COP27 الذي تستضيفه مصر بشرم الشيخ في نوفمبر 2022، وذلك بحضور قيادات من وزارتي المالية والبيئة وشركة فودافون مصر.

مواجهة ظاهرة تغير المناخ

ورحب السفير أشرف إبراهيم بالشراكة مع فودافون كشريك رئيسي في مجال الاتصالات، مؤكدا أن هذه الشراكة تبرز التزام الشركة بمواجهة ظاهرة تغير المناخ من خلال سياسات جادة لتعزيز التزامها بالعمل المناخي.

وأعرب المهندس محمد عبدالله، عن فخره بإقامة مؤتمر COP27 في مصر، الذي يعد أحد أهم الأحداث العالمية لهذا العام، ولكون فودافون راعي الاتصالات الرسمي لهذا المؤتمر، إذ أنها من أولى الشركات التي أخذت على عاتقها تحقيق التنمية المستدامة وإدخال عنصر الطاقة المتجددة والنظيفة في نظم التشغيل وإدارة الشبكات، ووضعت خططا واضحة وأهدافا للحد من الانبعاثات الكربونية، واستمرت في دعم المبادرات الدولية والمحلية لمواجهة التغير المناخي من خلال شراكات متنوعة مع هيئات ومؤسسات حكومية وخاصة؛ منها إعادة التدوير ومحطات تعمل بالطاقة الشمسية في عدة محافظات، وتدشين شراكة استراتيجية مع وزارة البيئة ودعم مبادرة اتحضر للأخضر، إذ تأتي تلك المساهمات في إطار دعم الشركة الكامل والمستمر للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

كما أوضح أن مشاركة الشركة في مؤتمر COP27 تأتي تعزيزا لجهود فودافون في دعم الاستثمارات التكنولوجية الخضراء بقطاعات متنوعة، وخاصة في ظل المبادرات الرئاسية التي تسعى الشركة من خلالها لدمج عنصر التكنولوجيا الرقمية والبعد البيئي في القطاعات التنموية المختلفة، بهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في إطار نظام بيئي متكامل ومستدام.

وصرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، رحب بالشراكة مع فودافون كشريك الاتصالات الاستراتيجي للمؤتمر، مشددا على أهمية الدور الذي تلعبه كبرى الشركات العالمية في دعم الجهود الدولية للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة 2030، إلى جانب مساهمتها الفاعلة في ترسيخ مفاهيم الاستدامة بممارسات الأعمال، مشيدا باستعدادات الشركة للمؤتمر، وأعرب عن تطلعه إلى استمرار التعاون والدعم لتحقيق النجاح المنشود خلال المؤتمر.

تسريع وتيرة خطة العمل المناخية

على جانب آخر، صرح الرئيس التنفيذي لشركة فودافون العالمية، بأن مؤتمر COP27 فرصة محورية للعالم أجمع للعمل معا لتسريع وتيرة خطة العمل المناخية وللتعجيل باتخاذ القرارات والقيام بالإجراءات الحتمية لمواجهة تغير المناخ والتصدي لحالة الطوارئ المناخية العالمية.

كما أضاف أن نجاح القطاعات المتنوعة والاعتماد على أحدث التكنولوجيا الرقمية يجب ألا يأتي على حساب البيئة والمناخ، إذ تقوم شركة فودافون من خلال شراكتها الاستراتيجية وتواجدها بمؤتمر COP27 بعرض مبادرات وبرامج الشركة في مجال البيئة، التي تعتمد على أحدث الشبكات التكنولوجية والحلول الرقمية وتهدف لتمكين وتجهيز المجتمع لمواجهة تغير المناخ، وذلك إلى جانب عرض أهم المستجدات والإنجازات الخاصة بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التي حققتها الشركة.

يذكر أن شركة فودافون تعد من أوائل الشركات الملتزمة بخفض انبعاثات الكربون للعمليات التشغيلية بحلول عام 2030، والوصول إلى صفر انبعاثات كربونية في عام 2040، وذلك إلى جانب مساعدة العملاء من الشركات على تقليل انبعاثات الكربون الخاصة بهم بمقدار 350 مليون طن بحلول عام 2030.

وتعمل فودافون أيضا على أن تكون أول مشغل للهواتف المحمولة يعمل بتكنولوجيا خضراء متوافقة مع الحفاظ على البيئة بنسبة 100% خلال الفترة المقبلة.

وباعتبار الشركة مشغل الهواتف المحمولة الوحيد وشريك الاتصالات الرئيسي في مؤتمر COP27، فإنها تعمل على توفير خدمات الاتصالات المتطورة لربط المؤتمر وزواره بالاعتماد على أحدث خدمات الاتصالات والشبكات الرقمية.

كما تعرض الشركة خلال المؤتمر، الحلول التكنولوجية الرقمية التي يتم الاعتماد عليها في القطاعات المختلفة مثل إنترنت الأشياء IoT؛ بهدف تمكين المجتمع من توفير الطاقة وإنشاء مدن أكثر محافظة على البيئة، إلى جانب تحسين كفاءة القطاعات ذات الصلة، وعلى رأسها الزراعة والنقل.