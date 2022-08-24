وزيرا البيئة والطيران يناقشان استضافة COP27: استعدادات مكثفة للقمة العالمية

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، أول اجتماع موسع بعد توليه حقيبة وزارة الطيران، للوقوف على آخر المستجدات الخاصة بالتعاون والتنسيق بين الوزارتين فيما يتعلق بترتيبات استعدادات استضافة مصر لمؤتمر المناخ cop27، والمقرر عقده نوفمبر المقبل بشرم الشيخ، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بشأن التنسيق المستمر بين جميع الوزارات والجهات المعنية لإنجاح الحدث العالمي بما يليق بمكانة مصر الحديثة، وذلك بحضور عدد من القيادات المعنية بالوزارتين.

وخلال الاجتماع، تقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد، بالتهنئة للفريق محمد عباس على توليه مهام منصبه وزيرا للطيران، متمنية له التوفيق والنجاح في مهام عمله، موجّهة الشكر للطيار محمد منار وزير الطيران السابق، على المجهود الذي بذل خلال فترة توليه.

استعدادات استضافة مؤتمر المناخ COP27

واستعرض الاجتماع سبل التعاون والتنسيق بين الوزارتين فيما يتعلق بالترتيبات الخاصة بالحدث العالمي على المستويين اللوجيستي والفني، ليخرج بالصورة التي تليق بمكانة وقدرات مصر.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أنّه جرى الانتهاء من تجهيز فيديدهات مصورة، تقدم نبذة مختصرة للزائرين عن المؤتمر، وسيتم عرضها من خلال الشاشات الموجود بصالات المطارات وأخرى ستعرض على متن الطائرات، كما سيتم تجهيز عدد من اللوحات الإعلانية عن المؤتمر، وتنفيذ فيديوهات حول الموضوعات الخاصة بالتغيرات المناخية لعرضها داخل الشاشات الموجودة بالمطارات المصرية، كما اشارت إلى ضرورة العمل على تحديد عدد من المطارات لاستقبال الوفود لاستيعاب العدد الكبير من المشاركين من شتى دول العالم.

واستعرضت وزيرة البيئة وفريق العمل المعاون، الإجراءات التي جرى اتخاذها من حيث التنظيم والخدمات اللوجستية التي سيتم تقديمها والعمل على توفير التسهيلات كافة للوفود المشاركة، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بالمطارات، حيث جرى توفير خدمات لذوي القدرات الخاصة بالمطارات، وتوفير 250 متطوعا من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، للمساعدة في المطارات، كما جرى تخصيص كاونترات خاصة للمشاركين لسرعة إنهاء الإجراءات بسهولة، وجاهزية صالات السفر والوصول بالمطار واستراحات كبار الزوار لاستقبال الضيوف.

التنمية المستدامة

من جانبه، قدّم الفريق محمد عباس، وزير الطيران المدني، الشكر لوزيرة البيئة، على حفاوة الاستقبال، مؤكدا أنّ الاستعدادات الخاصة بمؤتمر قمة المناخ تأتي في مقدمة اهتمامات وزارة الطيران المدني في ضوء توجيهات القيادة السياسية بإخراج هذا الحدث العالمي، بالصورة المشرفة التي تليق بالمكانة الريادية التي تحظى بها مصر إقليميا ودوليا، وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار وزير الطيران المدني، إلى أهمية اللقاءات التنسيقية الدائمة بين الوزارتين، مشيدا بالجهود التي تبذلها فرق العمل المشتركة من الجانبين، لافتا إلى الدور المهم للجنة التي تم تشكيلها من قبل وزارة الطيران بشأن متابعة التنظيم واستعدادات المطارات المصرية بما يسهم في خدمة المشاركين في المؤتمر وتيسير إجراءاتهم وتذليل الصعوبات التي قد تواجههم. وأكد وزير الطيران الانتهاء من أعمال التطوير في الموعد المحدد لها بمطاري القاهرة وشرم الشيخ.

المطارات الخضراء

كما تم مناقشة الموضوعات التي سيتم مناقشتها خلال فعاليات المؤتمر وعلاقتها بالتغيرات المناخية، واستعراض خطة وزارة الطيران للتنمية المستدامة، حيث يعد الحفاظ على البيئة ركيزة رئيسية لاستراتيجية الوزارة من خلال تحويل المطارات المصرية إلى مطارات خضراء صديقه للبيئة باستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة والحد من استهلاك الكهرباء وخفض الانبعاثات الكربونية.