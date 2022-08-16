مستثمرو السياحة: تخصيص 31 ألف متر بشرم الشيخ لأجنحة المشاركين في COP27

قال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إنّ الاجتماع الذي عقده اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، وغادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، أمس، مع جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء ومديري فنادق شرم الشيخ، للوقوف على استعدادات المدينة والمنشآت الفندقية بها لمؤتمر قمة المناخ، حمل أخبارا سارة عن مستقبل السياحة والمشروعات السياحية بشرم الشيخ خلال الفترة المقبلة.

وأضاف عبداللطيف، أنّ الاجتماع شهد الإعلان عن استعدادات المدينة لاستقبال مؤتمر قمة المناخ فى دورته الـ27، مثل تحويل مطار شرم الشيخ الدولى إلى مطار عالمي قريبا، فضلا عن تحويل مستشفى شرم الشيخ الدولي إلى أول مستشفى بالشرق الأوسط تعمل بالطاقة النظيفة الصديقة للبيئة.

وأضاف عبداللطيف لـ«الوطن»، أنّه جرى الإعلان عن تخصيص 31 ألفا و500 متر مربع بأحد مناطق شرم الشيخ لإقامة أجنحة للمشاركين بقمة المناخ الذي ستستضيفه المدينة نوفمبر المقبل، حيث سيشارك بالمؤتمر نحو 154 دولة، لافتا إلى أنّ المنشآت الفندقية والسياحية ستتحول بالكامل إلى منشآت صديقة للبيئة تطبق معايير السياحة الخضراء قبل فترة من انعقاد مؤتمر المناخ.

إنترنت فائق السرعة

وتابع أنّه جرى الإعلان عن وصول 100 أتوبيس صديق للبيئة يعمل بالكهرباء إلى شرم الشيخ بداية الشهر المقبل، لافتا إلى أنّ الاجتماع الذي حضره عدد من مسؤولي وزارة الاتصالات، شهد الإعلان عن قرب الانتهاء من تركيب خطوط إنترنت فائق السرعة في المنشآت الفندقية والسياحية بشرم الشيخ خلال الشهور القليلة المقبلة وقبيل بدء مؤتمر المناخ.

شرم الشيخ مدينة صديقة للبيئة

وشدد عضو مجلس جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، على أنّ تحويل شرم الشيخ بالكامل إلى مدينة صديقة للبيئة، سيسهم بشكل كبير في زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى المدينة خلال الشهور المقبلة، موضحا أنّ مدينة شرم الشيخ ستكون من أوائل المدن بمنطقة الشرق الأوسط التي تطبق معايير السياحة الخضراء، ما يرفع أعداد السياح الوافدين للمدينة.