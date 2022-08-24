الملا: شركات البترول العاملة بمصر تشارك بيوم لخفض انبعاثات الكربون في COP27

استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، كوستاس كاديس، وزير البيئة والزراعة وتنمية الريف القبرصي، والسفيرة القبرصية في مصر، بولي لوانوا والوفد المرافق، بحضور المحاسب هشام نور الدين، رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير.

التعاون في البترول والغاز

وأكد الملا خلال اللقاء، متانة العلاقات المصرية القبرصية قيادةً وشعبا، والتي تسهم في دعم التعاون الاقتصادي والعمل على تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وتحقيق المنفعة المشتركة للبلدين، مشيرا إلى أنّ التعاون في مجال البترول والغاز يمثل أحد المحاور المهمة لدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

ولفت الوزير إلى أهمية القمة العالمية للمناخ COP27، التي تستضيفها مصر شهر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، وتضافر جهود الوزارات المعنية في الحكومة لإنجاز الترتيبات اللازمة لتنظيم المؤتمر فى شكل يليق بأهميته وسمعة مصر، مشيرا إلى أنّه من ضمن فعاليات المؤتمر يوما معنيا بخفض انبعاثات الكربون، تشارك فيه الشركات العالمية العاملة في صناعة البترول والغاز في مصر، لدعم الجهود العالمية في مواجهة التغير المناخي.

ومن جانبه، أكد الوزير القبرصي أهمية انعقاد قمة المناخ، والاهتمام الكبير من جانب قبرص بدعم جهود الحكومة المصرية لإنجاح المؤتمر وبقضية الحفاظ على البيئة وخفض الانبعاثات والتحول الطاقي في إطار التوجه الدولي في هذا الشأن.