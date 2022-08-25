تفاصيل منحة الجامعة المصرية الصينية لأبناء البحر الأحمر.. 4 كليات و3 شروط

كشف اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، عدد من المنح الدراسية للعام الجامعي 2022-2023، بالجامعة المصرية الصينية، في 4 كليات، موضحا أن المنحة مخصصة لأبناء المحافظة، مشيرا إلى أنه على الراغبين في الحصول على المنحة، إرسال الملف على ديوان عام محافظة البحر الأحمر، في موعد أقصاه نهاية شهر أغسطس الجاري.

وأضاف المحافظ، أنها عبارة عن 4 منح جزئية لـ4 كليات فقط، هي: الهندسة والتكنولوجيا، الاقتصاد والتجارة الدولية، العلاج الطبيعي، الصيدلة وتكنولوجيا الدواء، بتخفيض 50% من المصروفات الدراسية، دعما لأبناء المحافظة.

شروط المنحة الدراسية بالجامعة المصرية الصينية

أفاد مسؤولو محافظة البحر الأحمر، في بيان صحفي، أن المنحة مخصصة لأبناء المحافظة فقط، بشرط الحصول على الحد الأدنى المقرر لكل كلية من الوزارة، وأن يجتاز الطالب اختبارات القبول الخاصة بالجامعة.

الجامعة المصرية الصينية

تعد الجامعة المصرية الصينية، بمثابة مركز ثقافي شامل، إذ تم افتتاحها رسميا عام 2016، وتضم هيئة تدريس مكونة من الأساتذة في التخصصات المتاحة، إذ تعتبر أول جامعة غير تقليدية تتبع منهج تطبيقي عملي، إلى جانب المنهج النظري، كما تتبع الأسلوب الغربي في التعليم، وتقع في موقع متميز في قلب القاهرة، يضم حرمين جامعيين بمساحة إجمالية تبلغ حوالي 30 فدانًا.

ومن أبرز مميزات الجامعة المصرية الصينية، أنها توفر لطلاب كليتي الهندسة والاقتصاد، فرصة السفر إلى الصين في الفرقة الثالثة، علاوة على تدريب الطلاب في مواقع شركات مختلفة، لمعرفة طرق التعامل مع سوق العمل واكتساب خبرات أكثر.

وتضم الجامعة المصرية الصينية مجموعة من الكليات العلمية، وهي:

- كلية العلاج الطبيعي، وتضم كل من قسم الميكانيكا الحيوية، والعلاج الطبيعي لأمراض القلب والأوعية الدموية الرئوية، وصحة المرأة، والأمراض التكافلية، وجراحة الأطفال، والجراحة العامة، وجراحة الأعصاب.

- كلية الاقتصاد والتجارة الدولية، وتضم كل من قسم التسويق، والاقتصاد العالمي، والتمويل والاستثمار، والمحاسبة.

- كلية الهندسة والتكنولوجيا، وتضم أقسام الإنشاء والتعمير، والطاقة والطاقة المتجددة، والبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، الميكاترونيك.

- كلية الصيدلة وتكنولوجيا الدواء، التي تضم تخصصات كيميائية ودوائية.