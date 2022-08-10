محافظ البحر الأحمر يستقبل بعثة السباحين المصريين بالورود بعد عبور المانش

استقبل اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، مساء اليوم الأربعاء، البعثة المصرية لعبور بحر المانش للأصحاء وذوي الهمم، وقدم لهم الورود لدى وصولهم مطار الغردقة الدولي، على متن رحلة قادمة من مدينة فولكستون في إنجلترا، حيث نجحوا في عبور بحر المانش، وتحقيق رقم جديد في عبوره في زمن 12 ساعة ودقيقتين.

محافظ البحر الأحمر يستقبل بعثة السباحين

وأهدى محافظ البحر الأحمر الكابتن خالد شلبي، رئيس البعثة، ميدالية البحر الأحمر، تكريمًا للمجهود الكبير الذي بذله من أجل عبور السباح محمد الحسيني «من ذوي الهمم» لبحر المانش، كما قدم التهنئة لأبطال مصر، الذين صنعوا إنجازًا جديدًا يضاف لسجلات مصر في المجال الرياضي، ونجحوا في تحقيق رقم جديد في زمن عبور بحر المانش.

وأكد المحافظ أن الدولة تقدم الدعم الكامل لكل الأبطال الرياضيين الذين يمثلون مصر في مختلف المحافل، ويحرصون على صناعة تاريخ مشرف لوطنهم بالعزيمة والإصرار والتفوق الرياضي، خاصة من أبطال قادرون باختلاف.

وقال إن مصر تشهد العديد من الإنجازات في مختلف القطاعات، ومنها الشباب والرياضة، وتحقيق العديد من الألقاب في الألعاب الفردية والجماعية فى جميع البطولات، في ضوء توجه الدولة نحو الجمهورية الجديدة التى دشنها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ومن جانبه أشار الكابتن خالد شبلي، رئيس البعثة، إلى أن هذه هي أول مرة يتم عبور المانش من فريق يدمج بين الأصحاء وذوي الهمم، موضحًا أن هذا الإنجاز تم بالتعاون بين مصر وألمانيا، وأعضاء الفريق عاهدوه خلال التدريبات على تحقيق هذا الإنجاز لتسجيله باسم مصر في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، إذ إن محاولة العبور تحققت في زمن قدره 12 ساعة ودقيقتان.

ولفت «شلبي» إلى أن محاولة العبور بدأت من ضفة بحر المانش في إنجلترا، وانتهت في الضفة المقابلة بفرنسا، وتم رفع علم مصر من جانب أعضاء الفريق بعد نجاح المحاولة.