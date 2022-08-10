أسماء أوائل الثانوية العامة 2022 في محافظة البحر الأحمر

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، برئاسة هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة البحر الأحمر، أسماء الطلاب العشرة الأوائل للشهادة الثانوية للعام الدراسي 2022 على مستوى المحافظة لأقسام العلمي علوم ورياضة والأدبي، حيث تفوقت مدارس إدارة الغردقة التعليمية، واكتسح طلاب الغردقة المراكز العشرة الأولى في القسم الأدبي والعلمي رياضة والتسعة مراكز الأولى في العلمي علوم.

أسماء أوائل الشهادة الثانوية العامة بالبحر الأحمر

وحصدت الطالبة عائشة رأفت السيد بمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية في الغردقة، المركز الأول في القسم الأدبي بمجموع 374 درجة.

وحصد الطالب ابراهيم شحاتة عبد العزيز في مدرسة حسن كامل الثانوية بنين، المركز الأول في قسم العلمي علوم بمجموع 394 درجة.

وحصد الطالب أحمد حسام محمد في مدرسة رجاك الثانوية بالغردقة، المركز الأول في قسم العلمي رياضة بمجموع 394 درجة.

تهنئة أوائل الطلبة الشهادة الثانوية العامة بالبحر الأحمر

وقدم هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، التهاني للطلاب أوائل الطلبة الحاصلين على المراكز العشرة الأوائل باقسام العلمي والأدبي، متمنيًا لهم مزيدًا من التفوق والتميز.

وأضاف «منير» في بيان صحفى اليوم الأربعاء، أن تحقيق نتيجة الشهادة الثانوية بالبحرالأحمر هو نتاج ومجهود مديري الإدارات التعليمية والمعلمين والموجهين، لما قدموه من جهد طوال العام لإنجاح العملية التعليمية، ومديري العموم بالمديرية ومجلس أمناء المحافظة ونقابة المعلمين، لمساندتهم المستمرة للتعليم، وأولياء الأمور لجهودهم وتعاونهم في تفوق أبنائهم.