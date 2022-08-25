تفاصيل إطلاق مبادرة المشروعات الخضراء والذكية في مطروح.. 6 فئات

بدأت محافظة مطروح في تفعيل المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية، والتي تطلقها الدولة في ظل الاستعداد لقمة المناخ المرتقبة التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ، في ظل تفاعل المحافظات مع هذا الحدث العالمي.

تعميم المبادرة في مطروح

وقالت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، إنه يجرى حاليا العمل في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية، من خلال الإعلان عنها وتعميمها على جميع الجهات في المشروعات داخل المحافظة، فضلا عن التوعية وتوضيح الشروط والإطار الزمنى للمبادرة، وكذلك الفئات المستهدفة منها، لإتاحة الفرصة لمن تنطبق عليهم شروط المشاركة وتمثيل محافظة مطروح بتلك المبادرة، والاستفادة من المقومات والإمكانات والموارد الطبيعية التى تمتلكها المحافظة بالمشاركة في مشروعات تتوافق مع رؤى المبادرة وتحقق أهدافها.

تفاصيل مبادرة ومشروعاتها

وبحسب خالد شعيب محافظ مطروح، تضم المبادرة 6 فئات من المشروعات، هي:

- المشروعات كبيرة الحجم.

- المشروعات المتوسطة.

- المشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

- المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة.

- المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.

- المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة.

شروط المبادرة

وأوضح محافظ مطروح لـ«الوطن»، ضرورة توافر عدة معايير في المشروعات، منها أن تكون خضراء أو ذكية، وأن تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، وأن تكون ملائمة لمعايير البيئية والمجتمعية والقواعد الموضوعة.

ولفت المحافظ إلى أنه سيتم اختيار 18 مشروعًا فائزا على مستوى الجمهورية، مضيفا «نأمل أن تفوز محافظة مطروح في ظل الاهتمام من الدولة بتمويل المشروعات الفائزة، وجذب الاستثمارات والإعلان عنها خلال مؤتمر المناخ المقبل».

وتابع، بأنه يجرى حاليا عقد ورش عمل لمناقشة أفكار مشروعات المبادرة لتحقيق الهدف منها.