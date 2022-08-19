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خبير في شؤون المناخ: مبادرة 100 مليون شجرة إيجابية على كل جوانب الحياة

كتب:

شريف سليمان
12:38 م | الجمعة 19 أغسطس 2022
زراعة الأشجار

زراعة الأشجار

قال علي قطب، خبير في شؤون المناخ، إن مبادرة 100 مليون شجرة إيجابية، ولها تأثير على المناخ والتغير المناخي، حيث يتحدث العالم عن هذه القضية، وما ينتج عن التغيرات المناخية من أثار سلبية على كوكب الأرض في جميع مجالات الحياة، سواء الصحية أو الزراعية أو البيئية أو الري.

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محطات لرصد التغيرات المناخية حول العالم

وأضاف قطب، في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، على قناة إكسترا نيوز، من تقديم الإعلامي باسم طبانة، أنّ الحياة مرتبطة بعناصر مناخية لها نسب ومتوسطات تدرس في الطلاب والجامعات ومراحل التعليم المختلفة، كما أنّ المنظمة العالمية للأرصاد الجوية لها محطات رصد ترصد التغيرات في عناصر المناخ، وبالتالي لما حدث ارتفاع في درجة الحرارة الأرض بنحو 1.2 درجة مئوية على مستوى العالم، كان لا بد من اتخاذ إجراءات قانونية لمواجهة هذه التغيرات من خلال المنظمة.

وتابع: «كان لا بد أن تواجه كل دولة التغيرات المناخية بأسلوب قد يكون متفقا عليه أو متفق على ما هو متفق عليه، وبالتالي فإن مصر في حاجة إلى كميات كبيرة من الأكسجين»، مشددًا على أن للتشجير أهمية كبيرة سواء كانت أمنية غذائية، كعنصر غذائي نستفيد من الثمار.

الإنسان أفسد الطبيعة بالنشاط البشري منذ 150 سنة

وأشار، إلى أنّ الإنسان أفسد الطبيعة بالنشاط البشري منذ 150 سنة، ومن ثم كان لزاما عليه الرجوع إلى الطبيعة مرة أخرى باستصلاح الأراضي الزراعية والتشجير.

وأوضح، أن تشجير الأراضي الزراعية في الميادين والمناطق شيء إيجابي له أبعاد اقتصادية وبيئية كبيرة جدا، لافتا إلى أن يشعر براحة نفسية بالنظر إلى الأشجار في الميادين، كما أن الأشجار تقلل الضوضاء والمظاهر السلبية في البيئة.

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