«متاحف خضراء».. مبادرة في 3 أماكن بالإسكندرية تزامنا مع قمة المناخ 

أطلقت 3 متاحف في الإسكندرية، مبادرة متاحف من أجل العمل المناخي تحت شعار «متاحف خضراء»، وذلك من أجل تفعيل دور المتاحف في العمل المناخي، عبر «متحف المجوهرات الملكية، ومتحف الإسكندرية القومي، والمتحف اليوناني الروماني».

أهداف مبادرة متاحف خضراء بالإسكندرية

وحسبما أعلن فريق Green Team، المسؤول عن المبادرة في متاحف الإسكندرية، فإن هدف المباردة العمل على تقليل البصمة الكربونية للمتاحف من أجل الحد من التغيرات المناخية، وعلى نشر التوعية بأزمة التغيرات المناخية وبمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في دورته السابعة والعشرين، والذي ستستضيفه مصر على أرضها في شهر نوفمبر المقبل، وذلك عبر نشر الوعي بالسلوكيات المستدامة التي من شأنها الحد من التغيرات المناخية.

مجسمات من إعادة تدوير مخلفات المتاحف

وأشار الفريق في بيان لهم، إلى العمل على إعادة تدوير مخلفات المتاحف والأحياء المجاورة ودعوة زوار المتاحف بالمشاركة بمخلفاتهم لعمل مجسمات تراثية وفنية كبيرة الحجم، وإقامة معرض بناتج هذا المشروع يعرض في شهر نوفمبر بالتزامن مع قمة المناخ الذي يقام في تلك الفترة.

أنشطة وفعاليات متاحف خضراء بالإسكندرية

وأوضح الفريق أنهم نظموا أولى فعاليات مبادرة متاحف من أجل العمل المناخي Green Team بداخل متحف الإسكندرية القومي عن دور الأنشطة المختلفة في زيادة الوعي الأثري والتاريخي قدمتها مروة عبدالجواد مسؤول القسم التعليمي بمركز الدراسات الفرنسية بالإسكندرية، ثم محاضرة عن مبادئ وأهداف التنمية المستدامة قدمتها هبة ربيع أحد أعضاء الفريق ومسؤول قسم البحث العلمي بمتحف الإسكندرية القومي.

وأكدوا أنه قد تم تنفيذ ورشة عمل عن إعادة التدوير، وذلك بالتطبيق على جذوع النخيل، كذلك قاموا بجولة داخل متحف الإسكندرية القومي للتعرف على تاريخه ومقتنياته الأثرية.