بعد حل البرلمان.. إيطاليا تعلن انتخابات مبكرة في 25 سبتمبر المقبل

أعلنت الحكومة الإيطالية، قبل قليل، إجراء انتخابات مبكرة في 25 سبتمبر المقبل، وذلك بعد حل البرلمان الإيطالي، وفقا لنبأ عاجل بثته شبكة أخبار «العربية».

انتخابات مبكرة في إيطاليا

وأعلن سيرجيو ماتاريلا، الرئيس الإيطالي، حل البرلمان بعد استقالة رئيس الحكومة ماريو دراجي.

وقدم رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، استقالته إلى الرئيس سيرجيو ماتاريلا، الذي طلب منه البقاء في منصبه لتصريف الأعمال.

استقالة رئيس الوزراء الإيطالي

وتأتي هذه الاستقالة بعد فشل الجهود لإيجاد أرضية مشتركة بين مختلف أحزاب البلاد، الأمر الذي يستوجب حملة انتخابية مبكرة، قد تصل باليمين المتطرف إلى الحكم.