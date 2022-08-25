نسب الخصم في مصروفات جامعة الإسماعيلية الأهلية والفئات المستحقة

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، نسب الخصم الخاصة بجامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة، وكذلك الفئات المستحقه لها.

خصومات للمتفوقين والمنتسبين لجامعة قناة السويس

وقال الدكتور ناصر مندور، إن نسب الخصومات بلغت 10% لجميع منتسبي جامعة قناة السويس، و5% لموظفي الجهات الحكومية على مستوى الدولة، و10% للمتفوقين رياضياً والحاصلين على بطولات عالمية أو إقليمية أو أفريقية، أو عربية، او محلية (أول 3 مراكز)، مشيرا إلى أن نسب الخصم من إجمالي المصروفات في جامعة الإسماعيلية الاهلية التي من الممكن أن تسدد على قسطين.

وقال «مندور»، إنه يتم استقبال الطلاب المتقدمين لجامعة الإسماعيلية الأهلية بمقر خاص برعاية الشباب لطلاب المدارس الحكومية والخاصة، ومركز تطوير التعليم للطلاب الوافدين و طلاب الشهادات العربية والاجنية و طلاب مدارس «ستيم».

جامعة الإسماعيلية الأهلية تستقبل 289 طالبا

وأشار رئيس جامعة قناة السويس إلى استقبال مكتب تنسيق جامعة الإسماعيلية الأهلية 289 طالبا وطالبة باليوم الأول للتنسيق، والذي شهد تواجد أخصائيين لشرح نظام الكليات وبرامجها وأخصائي شئون طلاب لإستيفاء الأوراق.

وقال «مندور»، إنه تفقد أمس مقر التقديم للتنسيق لجامعة الإسماعيلية الأهلية لمتابعة التقديم في أول أيام التنسيق، ولقاء بعض الطلاب المتقدمين للجامعة في بداية عامها الأول.