10 معلومات عن جامعة الإسماعيلية الأهلية.. 7 برامج دراسية في العام الجديد

خلال أيام قليلة، تبدأ الدراسة في جامعة الإسماعيلية الأهلية التابعة لجامعة قناة السويس، بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن بدء الدراسة بها خلال شهر سبتمبر المقبل، وجرى عقد اجتماعات بين مجلس جامعة قناة السويس وعمداء الكليات المختلفة، للإعلان عن البرامج والكليات التي ستبدأ بها الجامعة خلال العام الدراسي المقبل.

معلومات عن جامعة الإسماعيلية الأهلية

ويقدم «الوطن» معلومات عن جامعة الإسماعيلية الأهلية، في السطور التالية:

1- تقع جامعة الإسماعيلية الأهلية شرق قناة السويس داخل نطاق مدينة الإسماعيلية الجديدة، لتعتبر أول جامعة في المدينة بعد تشييدها.

2- تخصيص عدد من البنايات السكنية في أحد الأحياء، لتصبح مدينة طلابية للطلاب والطالبات.

3- تضم الجامعة برنامج الطب والجراحة، وبرنامج طب وجراحة الفم والأسنان، وبرنامج الصيدلة «فارم دي»، وبرنامج بكالوريوس إدارة خدمات الرعاية الصحية والمعلوماتية، وبرنامج بكالوريوس تكنولوجيا المختبرات الطبية، وبرنامج علوم التمريض التخصصي، وبرنامج هندسة الذكاء الاصطناعي والعلاج الطبيعي، وإدارة الخدمات والرعاية الصحية والأسواق والمنشآت المالية والتسويق الرقمي والأعمال الإلكترونية واللوجستيات وسلاسل الإمداد وإدارة الأعمال والعلاقات الدولية والترجمة التحريرية والشفوية للغة الإنجليزية والألمانية وهندسة التشييد وإدارة المشروعات وهندسة التصميم الابتكاري وهندسة الاتصالات الحديثة والهندسة البحرية وهندسة مواد التصنيع.

بدء الدراسة بسبعة برامج تعليمية

4- أعلن رئيس جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور، عن البدء بـ7 برامج في العام الدراسي 2022-2023، وهي الطب البشري وطب جراحة الفم والأسنان، والصيدلة، وبرنامج الهندسة، وبرنامج إدارة خدمات الرعاية الصحية والمعلوماتية، وبرنامج تكنولوجيا المختبرات الطبية، وبرنامج علوم التمريض التخصصي، وبرنامج هندسة الذكاء الاصطناعي.

5- تم انتهاء أعمال تشييد المباني للكليات السبع خلال الفترة الماضية، وتستكمل الجامعة أعمال التشييد.

6- شيدت جميع المباني على طراز الجيل الرابع لتواكب التكنولوجيا المتطورة.

7- أعلن رئيس الجامعة بدء تجهيز المعامل المركزية داخل الكليات المختلفة.

8- استحدثت الجامعة برامج مميزة تضيف للتعليم الجامعي العام وتواكب الثورة التكنولوجية بالعالم.

9- تستهدف هذه البرامج إعداد جيلا من الخريجين يتواكب مع فرص العمل المتاحة.

10- تدرس جامعة قناة السويس حاليا خطة الجامعة والمنح وخطط التعاون مع الجامعات الأجنبية والعربية والمصرية.