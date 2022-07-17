رئيس جامعة قناة السويس: بدء العمل في «الإسماعيلية الأهلية» في سبتمبر المقبل

قال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن عن بدء العمل في 11 جامعة أهلية بينها جامعة الإسماعيلية في شهر سبتمبر المقبل.

وأضاف مندور خلال اجتماع طارئ اليوم بمجلس الجامعة أنه تم عقد اجتماع موسع مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار للوقوف على آخر استعدادات تلك الجامعات لبدء الدراسة سبتمبر المقبل بالجامعة.

مصروفات الجامعة

وقال مندور خلال اجتماعه إن المصروفات تم وضع مقترح لها من قبل المجلس الأعلى للجامعات، مشيراً إلى أن الجامعة الأهلية تتبع الجامعة الأم ولكن لها استقلاليتها.

وحرص رئيس جامعة قناة السويس على عرض تقرير مصور حول ما تم إنجازه من أعمال بالجامعة الأهلية معلناً أن بداية الدراسة ببرامج القطاع الطبي والترجمة والتجارة في سبتمبر المقبل.

وناقش مندور مع مجلس الجامعة الهيكل التنظيمي للجامعة الأهلية والذي يختلف عن الشكل التقليدي للجامعات الحكومية فهي جامعة قائمة على البرامج وليس القطاعات.

نسبة الإنجاز وصلت 80 %

ووجه مندور الشكر لفريق مستشاري رئيس الجامعة للشئون الهندسية بقيادة الدكتور إبراهيم القرش لمجهوداتهم لإنهاء العمل في أسرع وقت موضحاً أن نسبة الإنجاز الكلي وصلت حتى الآن إلى 80 %.

وقال ناصر مندور إن العمل بجامعة الإسماعيلية الأهلية سيسهم في تعليم جيد وتخريج أجيال لسوق عمل حقيقي، مؤكداً أن النتائج ستكون ملموسة لتخرج أول طالب بعد سنوات في مشروعات بناء أجيال تحتاج نتائجها فترات طويلة.

وأشار إلى أن الهدف من تلك الجامعات هو نشر ثقافة تعليمية جديدة مع وجود مرونة تكتيكية في إعداد برامج تتواكب مع احتياجات سوق العمل ومتطلباته.